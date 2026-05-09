美食新聞報道｜伍倩彤學韓語撒嬌呃餐　秘製煀乳鴿張曼玉都追住食

《美食新聞報道》係由一班靚仔靚女倪嘉雯（Carmen）、廖慧儀（Jessica）、黃嘉雯（Carmaney）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）等主持的飲食節目，於周一、二、四、五晚8點在TVB Plus（82台）播映。

Gillian跟Aki到中環歎濟州菜。（公關提供）

韓國oppa帶Gillian嘆濟州銀帶魚

在5月8日晚一集中，港韓國人李明憲（Aki）帶伍倩彤（Gillian）到中環，品嚐主打海鮮的濟州菜。濟州島馳名特產銀帶魚有「海鮮之霸」稱號，矜貴在於只能手釣不能網捕，在韓國屬宴客級別食材。Aki表示濟州四面環海，海鮮特別出色，他笑說︰「呢間中環新開嘅正宗濟州料理，快過你飛去食。」今次推介的正是銀帶魚，率先出場的是濟州無骨銀帶魚燉以韓國辣醬慢煮，雖然辣味十足仍無損魚鮮味。Aki補充在古代只有皇帝有資格享用銀帶魚，身旁的Gillian極速反應表示︰「咁我咪宮裏面嘅娘娘囉。」接下來的全銀帶魚燒更是人間美味，但對於有「食物焚化爐」之稱的Gillian來說仍然意猶未盡，Aki即場傳授韓國隱藏「求食」秘技，他說︰「喺韓國如果唔夠食，可以同oppa用韓語講『請給我免費招待』，佢就會請你食嘢。」Gillian即場對顏值爆燈oppa侍應活學活用，同時狂派心心務求一擊即中。此招果然奏效，靚仔侍應為他們免費送上一碟濟州名物黑豬肉片，令Gillian非常有成功感。

Gillian不顧儀態品嚐成功爭取的濟州黑豬肉片。（公關提供）

張曼玉李玟最愛秘製煀乳鴿

此外，黃婧靈（波波）跟蔡景行（行仔）再度出擊，來到九龍城一間外表不顯眼，卻是明星飯堂的菜館，已故美食家蔡瀾有份創辦，主打實而不華的家常菜。店內見到不少明星到此一遊的簽名，計有洪金寶、張國榮、黃子華、鄭伊健、鄭丹瑞等，單睇簽名已值回票價。菜館老闆崔先生細數光顧過的明星、名人喜好，他表示女星如張曼玉及已故的李玟最愛店內的秘製煀乳鴿，賣點是以秘製醬汁將乳鴿煀熟，做法就如煀鮑魚一樣，每次二人一點便是兩隻才夠吃。至於出名為食的「大哥大」洪金寶喜歡重口味，招牌炒豬雜就成為他至愛菜式。行仔話餸菜各有所好，但獲眾人一面倒追捧的非蓮藕章魚煲豬骨湯莫屬，他說︰「一飲落去就飲到甜味，包括肉、蜜棗同陳皮嘅甜，冬天飲仲舒服，成個人暖笠笠。」