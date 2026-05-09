唱錢｜黃淑蔓獲四次100%準確率刷新紀錄　挑戰經理人名曲勁緊張

《唱錢》是由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤Desta主持、Eric Kwok擔任音樂總監的互動音樂Game Show。5月9日晚八點半，除了三位常規主持，陸浩明將聯同Plan V其餘四位成員：江廷慧、彭家賢、陳昊廷及侯雋熙主持直播間。



《唱錢》是互動音樂Game Show。（公關提供）

黃淑蔓主動挑戰《唱錢》

《唱錢》本周六一集繼續是明星版，挑戰藝人是曾兩度奪得金像獎「最佳原創電影歌曲」、入行11年的黃淑蔓（Feanna）。Feanna透露是自己主動舉手參加《唱錢》，皆因「反正平時冇嘢做都會唱歌」，故認為挑戰《唱錢》System是很好的練習機會：「好多年冇聽住原唱去唱歌」；充滿鬥志的她，還數度強調：「我係為咗挑戰Monster先嚟呢個節目架！」

佢今次挑戰好有信心！（公關提供）

黃淑蔓破紀錄收獲4個100%拍子準確率

5歲已經愛上唱歌的Feanna，中一開始已學習classical及聲樂，據知今次挑戰「破紀錄」地收獲了4次100％拍子準確率，令森美及Eric Kwok大為驚艷，森美：「唱歌好穩陣」，Eric Kwok：「有女人味。」到底被兩位閹尖主持看高一線的Feanna、最後能否如願打爆機？密切留意節目。

一人獨得4個100%拍子準確率，Feanna係《唱錢》開播以來第一人。（公關提供）

黃淑蔓挑戰《戀愛預告》大嗌驚丟架

根據官方發布新聞稿，Feanna今次的挑戰歌單中，其中一首是《戀愛預告》，該首歌對Feanna別具意義，皆因是其經理人林珊珊的首本名曲，難怪Feanna挑戰前大嗌「特別緊張」，並擔心自己壞了家聲：「Pass唔到咪毁師門？」