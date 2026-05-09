52歲陳煒撐醫生老公醫美中心開業　住逾千萬風水豪宅事業順利

現年52歲的TVB花旦陳煒（煒哥）近年可謂事業愛情雙豐收，繼早前在劇集《正義女神》中展現出大爆發的演技，被外界一致看好有實力挑戰視后寶座後，她的醫生丈夫陳國強（Dr. Aldous Chan）的事業同樣更進一步。近日，陳煒在社交平台高調放閃，開心宣布丈夫的新醫美中心盛大開業，夫妻二人可謂吸金力驚人，羨煞旁人。



TVB公開的藝員名單中，陳煒成功搶下黃金C位。（TVB圖片）

醫美版圖擴張盡顯「旺夫」體質 網民激讚丈夫星味濃

近日陳煒在社交平台上載了與丈夫的甜蜜自拍，開心慶祝丈夫的新醫學美容中心盛大開業。從照片及粉絲送贈的花籃賀卡可見，診所現場正舉行盛大的「Grand Opening」。據悉，陳國強的醫美中心早於2024年已經宣布過開幕，如今相隔兩年再度舉行大型開幕活動，相信是生意興隆且擴充營業，這無疑印證了陳煒的「旺夫」體質，帶挈老公事業持續起飛。

陳煒在社交平台上載了與丈夫的甜蜜自拍，開心慶祝丈夫的新醫美中心盛大開業。（IG@alicechanwai）

在陳煒分享的開幕合照中，夫妻二人的絕佳狀態瞬間成為網民討論的焦點。現年52歲的陳煒保養得宜，相中的她皮膚緊緻嫩滑且容光煥發，完全看不出已經年過半百，凍齡功力令人佩服。而站在她身旁的丈夫陳國強則穿上一身筆挺的灰色西裝，雖然略帶眼袋，但依然星味十足，十分有型。

2024年陳國強的醫美中心宣布過開幕，當時陳煒親自到場力撐老公。（IG@alicechanwai）

陳煒與丈夫的結婚三週年合影，夫妻二人狀態極佳。（IG@alicechanwai）

這張合照曝光後，不少網民紛紛大讚陳國強不僅事業有成，外型更極具星味，直指他的氣質與五官與知名藝人陳啟泰以及影帝謝君豪有幾分相似，站在光芒四射的煒哥身邊絕對是郎才女貌，極度登對。

陳煒不少好友都留言表示慶祝。（IG截圖）

坎坷過後迎來真愛 凍齡靚樣配型佬醫生

回顧陳煒的感情路，其實並非一帆風順，她曾與台灣商人顏志行有過一段婚姻，離婚後經歷了一段時間的沉澱與低潮。直到後來遇上同為經歷過婚姻挫折的醫美醫生陳國強，她才再次找到真正的愛情歸宿，兩人於2022年正式拉埋天窗，婚後生活幸福美滿，陳煒也成為了眾人眼中苦盡甘來的幸福女人。

陳煒於08年秘密下嫁比自己小3歲嘅台灣商人顏志行，婚後煒哥宣布退出娛樂圈不再拍劇，直到2012年復出。其後，煒哥於節目《煒哥的味道》中搵埋老公上陣，但原來當時二人已離婚。（影片截圖）

陳煒與陳國強醫生兩人於2022年正式拉埋天窗，婚後生活幸福美滿。（IG@alicechanwai）

千萬風水愛巢極速升值 夫妻攜手身家持續暴漲

除了事業與愛情皆得意，兩夫妻的投資眼光同樣精明獨到。陳煒婚後與丈夫一同遷入她在2021年以逾千萬私房錢買入的大埔半山新翠山莊千呎豪宅，作為兩人的甜蜜愛巢。該豪宅擁有偌大的落地玻璃，採光極佳，室內裝潢以簡約的白色為主調，低調中不失奢華感。據悉，該單位不僅環境清幽及私隱度極高，更有知名風水師指其食正「南山北水」的絕佳地運，極具升值潛力。

朱晨麗曾經曝光過陳煒豪宅！（微博照片）

巨廳！（微博照片）

事實上，煒哥當年簽約購入該單位後不久，該區即被政府宣布納入重點發展地段，令物業馬上傳出大幅升值數百萬的好消息，可見她眼光極其獨到。如今陳煒的演藝事業再創高峰，丈夫陳國強的醫美王國亦不斷擴展壯大，夫妻二人強強聯手，事業與財富必定持續暴脹，堪稱圈中的人生勝利組。