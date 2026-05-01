佘詩曼握關鍵鐵證法庭極力反擊　陳煒獲封「演技女王」問鼎視后

律政劇《正義女神》，本周一至周五晚翡翠台八點半播映結局周。本集中，佘詩曼與陳煒在最新一集中上演「寒戰式」辦公室對罵，兩大視后大熱實力對壘火花四濺。陳煒在劇中因包庇成魔兒子而陷入走火入魔的邊緣，將心碎嚴母與霸氣律師的層次感演繹得入木三分，獲網民封「演技女王」。



佘詩曼與陳煒對手戲。（官方提供圖片）

正義女神丨佘詩曼陳煒辦公室疊聲對罵

4月29日一集，言惠知（佘詩曼飾）與高淑樺（陳煒飾）的連場對壘十分精彩，無論霸氣或演技均勢均力敵，總監製鍾澍佳（佳導）亦分別為二人安排了難度極高的內心戲，為二人贏得洗版式好評。阿佘演技好早已無庸置疑，而演技同樣早獲認可的煒哥，則被指每場戲都能接得住「四屆視后」阿佘相當厲害，當中尤以二人在辦公室中，以「寒戰式」疊聲對罵最為技驚四座，二人的氣場全面展開之餘，無論對白與身體語言都展現出對壘的緊張及壓逼感，而且默契極好、姿體及眼神互動都處理得極好，難怪二人同被推為年尾視后頂頭大熱，陳煒更獲封「演技女王」。

阿佘同煒哥嘅連場對壘戲真係好精彩。（官方提供圖片）

4月29日晚煒哥飾演的高淑樺情緒確實歷盡「高低」兼徘徊「天堂與地獄」，面對著明知早已成魔的兒子，高淑樺忍不住追蹤真相但又繼續包庇；每次追蹤真相之前，高淑樺都是擔心、茫然又緊張；而當每次得出的都是令自己一再失望的殘酷真相時，高淑樺心痛震驚之餘，亦顯出了與日俱增的疲憊；

高淑樺去到高成彬藏身之處，駭然發現遭兒子騙了多時後跌坐在電腦椅上的狀態相當愕然又憤怒，煒哥一個表情已清楚表達出高淑樺已達臨界點。另外，因一再被高成彬衝擊，煒哥在劇集後半部分的演出，明顯偏向走火入魔，雖然如以往一貫咄咄逼人、但當中卻加多了一份走火入魔及心急（因想盡快了結案件掩護高成彬），極具層次感。

煒哥為咗盡快了結案件、包庇高成彬，佢對Tracy嘅咄咄逼人多咗份走火入魔同心急如焚嘅感覺。。（官方提供圖片）

正義女神丨網民敲碗孖佘詩曼演姊妹續集

網民：「阿佘演技無庸置疑，陳煒媽媽演技亦入木三分，一個嚴母之餘，亦做到一位又叻又醒又有氣場的律師，期望陳煒問鼎視后」、「今次套劇睇到陳煒演出好掂」、「演技真係出神入化」、「演技真的無懈可擊」、「睇嚟今年視后之爭都係阿余同陳煒」、「唔係好多人可以有演技有資格做阿佘對頭，呢個證明咗煒哥嘅實力」。搞笑的是，有網民因而促請佳導開拍以阿佘及煒哥是多年失散姊妹為主線的《正義女神2》，並笑言：「但唔知邊個做家姐好。」曲線大讚二人均保養得宜。

阿佘呢幾吓挑機樣，網民極Buy。（官方提供圖片）

正義女神丨陳煒獲封演技女王問鼎視后

而向來以演繹霸氣奸角見稱的煒哥，這次亦再度「奸出位」：「真心覺得陳煒做得好好，每次見到佢出場都覺得佢面口乞人憎」、「其實依啲角色先立體同有難度要演技」、「佢演技handle到，而且靚到就算奸都唔會憎佢。」亦有網民為煒哥每次都要靠奸才備受關注感到不值，豈料煒哥大方又專業地留言回應：「冇問題㗎，睇到我，認同我就足夠。」至於阿佘，除了一幕「壓抑式的激動含淚」感動觀眾，劇集尾段她成功拿出鐵證反噬煒哥時，挑機感爆燈的眉頭眼額及嘴面相當精彩，令不少網民拍爛手掌，4月29日晚一集堪稱好戲連場。

佳導接受官方訪問時，亦對煒哥在劇集表現讚不絕口：「煒哥喺《正義女神》入面係有層次有原因地去奸，所以大家唔單止睇到佢嘅奸，仲會同情、甚至愛上呢個角色」、「煒哥高淑樺呢個角色嘅層次變化係非常之困難，佢真係做得好好、好好！」

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正義女神丨本集劇情梗概

《正義女神》23集劇情講述言惠知雖因找到證物鏈完整性遭到破壞、有望推翻Tracy（樂珈嘉飾）控罪，可惜高淑樺卻出陰招致陪審團解散，案件需要重審。被將一軍的言惠知只能改從現場隱形第三者—「紋身疑兇」著手，找出辯護新角度，最終掌握關鍵線索，矛頭直指高成彬（劉倬昕飾）。另邊廂，高淑樺拆穿成彬早已秘密返港，亦似乎知道自己兒子又再犯事，內心極度掙扎…...最終高淑樺選擇埋沒良心、繼續庇護高成彬，並於再開庭前再度出招約見言惠知協商認罪，務求盡早了結案件，但卻遭來惠知極力反抗，二人發生激烈爭辯、敵對關係再度升溫…重新開庭後，高淑樺呈上新證據狙擊Tracy、咄咄逼人程度直達走火入魔，惟惠知成功掌握高成彬犯罪證據反將高淑樺一軍！

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據知，還有兩集便大結局的《正義女神》，打後的劇情只有更加精彩！而高成彬向高淑華透露手上的聲紋、其實承載了過去「最快樂時光」一段，更是高成彬成魔的極核心原因。