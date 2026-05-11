重案解密｜張文慈遭保鮮紙包屍險窒息　張國強演教授殺妻情緒失控

《重案解密》是優酷與寰亞聯合出品、蔡晶盛執導、鄧特希編劇、苗僑偉、岑麗香、陶大宇、周家怡、洪永城、朱晨麗、何嘉莉、姚樂怡、江若琳、陳嘉寶、李天翔、譚旻萱等演出的犯罪懸疑劇，逢周一至周五晚上8時30分在翡翠台播映，以單元劇形式呈現八大奇案。

「教授殺妻案」焦點圖片。（公關提供）

奇案「教授殺妻案」

5月11日這一集的奇案是「教授殺妻案」，劇情講述警方調查大學教授方立仁（張國強，KK飾）的妻子劉桂芝（張文慈飾）失蹤案，經深入調查後，警長杜凱斌（苗僑偉飾）與嚴灼穎（岑麗香飾）找到劉桂芝女兒何愛蓮（譚旻萱飾）前男友Michael（陳偉洪飾）助查，得知劉桂芝終日疑神疑鬼，更懷疑親生女兒何愛蓮與繼父方立仁有染，更用藥物害女兒流產……最終杜凱斌於垃圾站找到方立仁棄置的大木箱，內裏藏有劉桂芝被保鮮紙包着的屍體，在證據確鑿下，方立仁承認無法忍受妻子長期猜疑，在情緒失控下殺死妻子！

張國強用保鮮紙包實張文慈，再在放在大木箱內。（公關提供）

KK完美駕馭冷靜與失控極大反差

今集焦點角色絕對是張文慈和KK！一向出名好戲的KK完美駕馭角色反差極大的情緒，平時冷靜機智，但實情怕老婆以及最後失控發狂，KK都演得非常到位。至於張文慈飾演患躁鬱症的妻子，心理極度不平衡，其蠻不講理的表情和語氣，搶鏡程度不比KK遜色。

張國強無奈又憤怒。（公關提供）

張文慈險些窒息仍堅持出演

而張文慈被KK用保鮮紙包勻全身一幕，更是極度逼真！早前劇組在社交平台分享該幕的花絮片，已引起網民熱議。鏡頭捕捉到張文慈在險窒息下仍堅持演出，為了呈現最佳效果，劇組進行兩、三次補拍，縱使張文慈拍到筋疲力竭，仍向工作人員說「冇事」，不少網民都讚她非常專業。

張文慈演技實力在線。（公關提供）

張文慈自爆同KK豁出去真打

張文慈接受訪問時透露，拍攝該場戲前有點害怕，雖然正式拍攝時有唞不到氣的感覺，但幸好KK和劇組都很照顧她：「拍之前真係有啲驚，但一埋位唔理咁多。我好相信KK，佢好照顧我，拍咗兩、三個take就得。」問到拍攝前有何準備？她笑言沒有任何準備，自爆與KK都是出盡全力真打：「冇諗過準備啲乜，因為真係豁出去。KK係好對手，我哋兩個為咗演戲都好狠，為咗效果好，我哋係真打，打完真係好痛，哈哈！」

張文慈同KK的演技撐起整個角色。（公關提供）

張文慈演情緒失控角色懶得變不變醜

張文慈笑言知道要扮演情緒失控的角色時，已懶理變醜豁出去：「我拍嗰陣豁咗出去，都冇理個樣靚唔靚，出嚟好猙獰，有粉絲同我講話睇到後面先認到我。」她坦言只要角色有發揮，幾難演、幾變態的角色都會做。提到今次她的角色引起不少迴響，張文慈表示很開心：「好耐冇做過咁壞嘅角色，都有一段時間冇拍劇，希望多啲人搵我，我唔介意演更變態嘅角色。」她乘機宣傳劇集，讚《重案解密》節奏緊湊，每一個故事靈感都係來自真人真事：「值得推介畀大家睇。」