重案解密｜何嘉莉飾變態殺手連老公都嚇親　再婚嫁飛機師幸福美滿

犯罪懸疑劇《重案解密》現正於翡翠台熱播，5月6日晚播出的「公仔頭藏屍案」絕對挑戰觀眾膽量。而該集最大的驚喜莫過於昔日「玉女歌手」何嘉莉的破格演出，她在劇中一改以往乖乖女與時尚達人的形象，飾演一名心理極度扭曲的冷血殺人狂「周楚君」，因為發現男友「張瑞年」（楊潮凱飾）與「曾家敏」（陳苡臻飾）有染而動殺機，完美演活了一個冷血又冷靜的變態角色。



何嘉莉與劇中男友「張瑞年」的楊潮凱合影。（IG@lillianho________）

何嘉莉在《重案解密》飾演變態殺人狂對陳苡臻拳打腳踢。（TVB圖片）

何嘉莉演活冷血殺人狂 殘暴虐打陳苡臻

何嘉莉這次一改以往乖乖女形象，在劇中對「小三」陳苡臻施以殘酷虐打，過程充滿血腥暴力，包括瘋狂掌摑、拳打腳踢、用棍毆打，最後更狠下毒手「爆樽」給予致命一擊。最令人毛骨悚然的是，她在整個虐殺與承認殺人的過程中都未有歇斯底里，反而是展現出令人心寒的異常鎮定。

何嘉莉掌摑陳苡臻。（TVB圖片）

何嘉莉用棍狂對陳苡臻毆兼爆樽。（TVB圖片）

何嘉莉早前在社交平台回顧拍攝《重案解密》點滴，坦言：「回想起去年這個時候在佛山拍攝，轉眼間就一年了！拍劇的時光過得很快，朝夕相處那種凝聚力都很美好。感謝整個團隊的每一位，辛苦了。這次劇中我是飾演一個心理扭曲，表面看來冷靜但十分變態的女人，也是第一次演繹這種角色，劇集播出時自己看到也覺得很壞很恐怖呀。珍惜每次的機會，珍惜每次的回憶。」劇集在內地率先播映後已引起極大迴響，不少網民對她的破格轉型大表驚訝，紛紛留言大讚她心狠手辣的氣場令人發毛，甚至有人直言初看時完全認不出她。

何嘉莉早前在IG回顧拍攝《重案解密》點滴。（IG@lillianho________）

何嘉莉變態演技嚇親現實老公

何嘉莉初初以清純形象出道加入樂壇，之後轉型為時尚達人，今次在《重案解密》中，何嘉莉形象可謂是大反差，就連被網民封為「新生代女神」的陳苡臻今次亦徹底放下偶像包袱，在劇中慘遭何嘉莉虐打至體無完膚。

陳苡臻在劇中被何嘉莉吊起來虐打至體無完膚。（《重案解密》微博圖片）

為了呈現出逼真慘烈的畫面，陳苡臻透露該場重頭戲足足拍攝了十幾個小時，她更爆料指當日的「爆樽」戲只屬小兒科，早前拍攝被虐殺的場口時，何嘉莉需要將她踢倒在地、扯頭髮甚至吊起來，過程更加激烈驚心。

何嘉莉這一幕演得真係哈人。（IG@lillianho_______）

何嘉莉亦坦言拍攝時其實非常擔憂會不慎摑傷陳苡臻，但為了畫面夠真實只能狠下心腸用力打。這份極致的演技就連何嘉莉現實中的老公看完也都「讚」她恐怖，何嘉莉笑說：「佢話我太恐怖，好變態，唔敢陪我睇第二次。（佢依家係唔係好怕得罪你？）我諗係！」

現實中的何嘉莉十分友善，與陳苡臻開心合照。（IG@lillianho________）

歷經兩段婚姻 努力學習夫妻相處之道

除了在螢幕上展現破格演技，何嘉莉在現實生活中的經歷同樣豐富。她在1998年加入樂壇，曾與容祖兒、葉佩雯並稱「英皇三小花」，退居幕後曾擔任形象顧問。在感情路上，她經歷過兩段婚姻，2006年與甜品店老闆黃逸璋結婚並育有一子，2014年和平結束八年婚姻，兩人至今仍維持良好關係。翌年她與飛機師Gerald Sze再婚並育有兩女，對於婚姻的經營，她有著深刻的體會。

何嘉莉在限時動態轉發分享了自己當年學生妹形象與現在冷血變態殺手的對比。（IG@lillianho________）

何嘉莉曾感性分享，經營婚姻從來都是一門有血有淚的學問，要在爭論時沉著氣退後一步並不容易，她坦言自己仍在努力學習當中，並慶幸身邊的伴侶比她更好學不倦，兩人正懷著共同成長的信念在婚姻之路上攜手前行。