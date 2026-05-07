重案解密｜何嘉莉飾變態殺手連老公都嚇親 再婚嫁飛機師幸福美滿
犯罪懸疑劇《重案解密》現正於翡翠台熱播，5月6日晚播出的「公仔頭藏屍案」絕對挑戰觀眾膽量。而該集最大的驚喜莫過於昔日「玉女歌手」何嘉莉的破格演出，她在劇中一改以往乖乖女與時尚達人的形象，飾演一名心理極度扭曲的冷血殺人狂「周楚君」，因為發現男友「張瑞年」（楊潮凱飾）與「曾家敏」（陳苡臻飾）有染而動殺機，完美演活了一個冷血又冷靜的變態角色。
何嘉莉演活冷血殺人狂 殘暴虐打陳苡臻
何嘉莉這次一改以往乖乖女形象，在劇中對「小三」陳苡臻施以殘酷虐打，過程充滿血腥暴力，包括瘋狂掌摑、拳打腳踢、用棍毆打，最後更狠下毒手「爆樽」給予致命一擊。最令人毛骨悚然的是，她在整個虐殺與承認殺人的過程中都未有歇斯底里，反而是展現出令人心寒的異常鎮定。
何嘉莉早前在社交平台回顧拍攝《重案解密》點滴，坦言：「回想起去年這個時候在佛山拍攝，轉眼間就一年了！拍劇的時光過得很快，朝夕相處那種凝聚力都很美好。感謝整個團隊的每一位，辛苦了。這次劇中我是飾演一個心理扭曲，表面看來冷靜但十分變態的女人，也是第一次演繹這種角色，劇集播出時自己看到也覺得很壞很恐怖呀。珍惜每次的機會，珍惜每次的回憶。」劇集在內地率先播映後已引起極大迴響，不少網民對她的破格轉型大表驚訝，紛紛留言大讚她心狠手辣的氣場令人發毛，甚至有人直言初看時完全認不出她。
何嘉莉變態演技嚇親現實老公
何嘉莉初初以清純形象出道加入樂壇，之後轉型為時尚達人，今次在《重案解密》中，何嘉莉形象可謂是大反差，就連被網民封為「新生代女神」的陳苡臻今次亦徹底放下偶像包袱，在劇中慘遭何嘉莉虐打至體無完膚。
為了呈現出逼真慘烈的畫面，陳苡臻透露該場重頭戲足足拍攝了十幾個小時，她更爆料指當日的「爆樽」戲只屬小兒科，早前拍攝被虐殺的場口時，何嘉莉需要將她踢倒在地、扯頭髮甚至吊起來，過程更加激烈驚心。
何嘉莉亦坦言拍攝時其實非常擔憂會不慎摑傷陳苡臻，但為了畫面夠真實只能狠下心腸用力打。這份極致的演技就連何嘉莉現實中的老公看完也都「讚」她恐怖，何嘉莉笑說：「佢話我太恐怖，好變態，唔敢陪我睇第二次。（佢依家係唔係好怕得罪你？）我諗係！」
歷經兩段婚姻 努力學習夫妻相處之道
除了在螢幕上展現破格演技，何嘉莉在現實生活中的經歷同樣豐富。她在1998年加入樂壇，曾與容祖兒、葉佩雯並稱「英皇三小花」，退居幕後曾擔任形象顧問。在感情路上，她經歷過兩段婚姻，2006年與甜品店老闆黃逸璋結婚並育有一子，2014年和平結束八年婚姻，兩人至今仍維持良好關係。翌年她與飛機師Gerald Sze再婚並育有兩女，對於婚姻的經營，她有著深刻的體會。
何嘉莉曾感性分享，經營婚姻從來都是一門有血有淚的學問，要在爭論時沉著氣退後一步並不容易，她坦言自己仍在努力學習當中，並慶幸身邊的伴侶比她更好學不倦，兩人正懷著共同成長的信念在婚姻之路上攜手前行。