中年好聲音4丨尹景順唱閩南歌送已故婆婆　肥媽：我喊到成隻狗咁

《中年好聲音4》昨晚（5月10日）播映「人生之歌」上半場，選手們藉此機會憑歌寄意送給親人，背後故事有大量「洋蔥」，引爆全場淚腺，評審肥媽、海兒、谷婭溦與主持車婉婉由開場喊到完場！



「人生之歌」上半場。（官方提供圖片）

今集賽果如下：揀「進取之路」的選手是許美琪《追憶》87分、陳旭培《笑忘書》87分、鄭仲豪《不見不散》89分（直接晉級）、尹景順《阿嬤的話》93分（直接晉級）；揀「平實之路」的選手是可嵐《小天使》84分、莫家淦《今生今世》84分、范子睿《只怕不夠時間看你白頭》87分、馬浩宜《你不是第一個離開的人》79分、鄭家聲《最冷一天》88分。

中年好聲音4丨尹景順唱閩南歌《阿嬤的話》送給已故婆婆

壓軸登場的「東方不敗」尹景順選唱蕭煌奇為紀念祖母所創的閩南話歌曲《阿嬤的話》，獻給已離世的婆婆。景順表示小時候在婆婆家居住，兩人感情深厚。他強忍淚水憶述與婆婆的相處點滴，雙眼盡是思念之情：「阿婆對我嚟講係非常非常重要嘅一個人，雖然佢依家唔喺度，但係佢以前講嘅每一句說話，我都會記一世。」婆婆因病離世，景順未能趕回見她最後一面，不過他坦言沒有遺憾：「人喺度嘅時候只要對佢夠好，就唔需要遺憾！」

+ 3

中年好聲音4丨肥媽：我喊到成隻狗咁

景順真情流露、入心入肺的演唱引爆「催淚彈」，加上保持一貫的唱歌技巧，就算評審們或觀眾都聽不懂閩南話，但景順的歌聲依然擊中大家的心深處，贏盡掌聲之餘，更豪奪全晚最高93分，直接晉級！肥媽哭着說：「你搞到我喊到成隻狗咁，你要明白我有17個孫啊！你帶到我哋去一個好溫暖、好溫馨嘅家庭裏面，每一粒音都到位，同埋畀到個Message我哋。」同樣與婆婆感情要好的海兒隔空喊話：「婆婆都有睇《中年好聲音4》，想同婆婆講婆婆I love you，我愛你！」出名「冷血」的周國豐亦深深被感動，讚景順將一首催淚歌變成溫暖歌：「你好厲害！」

中年好聲音4丨鄭仲豪《不見不散》堅持追夢

「Rock友」鄭仲豪選唱Beyond歌曲《不見不散》可謂如魚得水，他自彈自唱與Live Band夾到絕，其略帶沙啞的歌聲搖滾味十足，唱到其中一句「完全是因你可以在旁」，即指着坐在觀眾席上的老婆，Sweet到爆。揀「進取之路」的仲豪發揮應有水準，奪得89分直接晉級。仲豪表示揀《不見不散》是因為身邊很多人支持自己：「我一定要同我嘅理想講不見不散，咁樣我先可以成為更好嘅人，令愛我嘅人值得擁有更好嘅我。」一向反對參賽者自彈自唱的肥媽說：「值得嘅，你對音樂嘅執着係做到。」

鄭仲豪唱《不見不散》。（官方提供圖片）

鄭仲豪唱到其一句「完全是因你可以在旁」，即指着坐在觀眾席上的老婆。（官方提供圖片）

中年好聲音4丨張佳添讚范子睿：左輪變大炮

「頭號殺手」范子睿獻唱《只怕不夠時間看你白頭》，藉着歌聲向父親表達愛意。原來子睿小時候父母已離婚，他結婚前一直跟媽媽居住，很少時間與父親相處，但子睿內心深處是很愛父親。去年子睿曾有一段很長時間與父親失聯，後來得知父親心臟出事，一度與死神擦身而過。但即使生死攸關，父親被搶救後的第一句話竟然是「唔好話畀子睿知」，明顯不想兒子擔心，令子睿憂心又難過！

范子睿獻唱《只怕不夠時間看你白頭》。（官方提供圖片）

子睿希望透過這首歌，叫父親不要太硬頸：「今日我想藉住呢首歌同我爸爸講聲我愛你，以後有事唔好一個人死頂，等我嚟，等我強大，等我照顧你！」選擇「平實之路」的子睿以柔情演繹打動評審，最終斬獲87分。張佳添讚子睿的表現令人聯想《中3》「重炮手」劉洋：「我爭啲想畀你19分，我覺得你好似攞住支左輪，變咗支大炮，直程令我聯想到劉洋。」惟谷婭溦認為子睿未能做到收放自如：「子睿最擅長嘅係『放』嘅部分，但係『收』呢一Part真係冇咁容易，所以呢個問題你自己要研究吓。」

范子睿透過歌聲向父親說「愛你」。（官方提供圖片）

中年好聲音4丨陳旭培父母驚喜到場

至於陳旭培選唱《笑忘書》後，現場突然播放他父母預先錄下的鼓勵錄音，令旭培感動到喊，原來更大驚喜在後頭！主持鄭衍峰秘密帶了陳父陳母到現場，陳母說：「仔，加油呀，我依家嚟到現場支持你㗎！」令旭培再次淚崩，場面相當感人。賽後旭培受訪時透露曾獲唱片公司招手，但遭父母反對：「跟住我一直出嚟做嘢，但唔係做緊自己，我唔想做呢樣嘢，我想唱歌。所以佢哋嚟睇，我覺得個感覺係開心又陌生。」他坦言之後在《中4》走得多遠也不緊要，最緊要得到父母認同。