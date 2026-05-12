台灣歌手潘裕文被爆因情傷退出19年歌壇　前女友俊倩現身親解傳聞

從《超級星光大道》第一屆出道的台灣歌手潘裕文，原訂明年將迎來出道20周年，卻在5月10日凌晨拋出震撼彈，宣布正式卸下長達19年的歌手身份。消息一出，讓大批一路相伴的粉絲感到錯愕與不捨，而關於他引退的原因也引發外界關注。



潘裕文（右）曾參加過第一屆《超級星光大道》，並最終奪得季軍。（網上圖片）

桃園成最後舞台 親口道別答謝粉絲

潘裕文於5月9日在故鄉桃園完成了「舞台上的最後一場演出」，並在演出期間無預警向台下歌迷宣布了引退的決定。他隨後在社交平台上發文吐露心聲，解釋親口宣布的原因：「原本其實沒有打算在演出時和大家公布這個消息，但請原諒任性的我，當我在舞台上唱着歌，看着台下的每一個人，突然覺得對我來說人生很重要的一個決定，能夠親自說出口，是對你們長久以來支持的一種尊重。」

潘裕文在5月10日凌晨宣布正式卸下長達19年的歌手身份。（IG@peterpan0620）

潘裕文在故鄉桃園完成了舞台上的最後一場演出。（IG@peterpan0620）

回首這段從22歲開始的音樂旅程，他對一路走來遇到的人事物表達了深深的感激，首先是歌迷，還有合作十幾年的經紀人，伯樂Jeremy J哥，以及最好的朋友陳信延。潘裕文坦言永遠戒不掉舞台上的成就感，但也因為看見大家對音樂的熱烈反饋，每次演出結束後躺在床上都會失眠，內心充滿巨大的空虛與落差感，他透露這兩、三年已開始將生活重心轉移到不同目標，期望能在新領域累積更多故事，展開新的旅程：「衷心感謝，在我歌手生涯這十幾年來，每一位參與過的可愛的你。」

潘裕文對一路走來遇到的人事物都表達了深深的感激。（IG@peterpan0620）

曾與潘裕文一同踏上選秀舞台的戰友凱希，也在社媒回憶當年的青春歲月。（IG@cathyshyu）

對於未來的具體動向，經紀人表示潘裕文本人較為低調，不便對外透露太多細節，但工作團隊對其決定皆給予充分尊重。若未來有合適的機會，潘裕文仍會以不同形式與大家分享新作品或歷程。

潘裕文未來的動向令人在意。（IG@peterpan0620）

爆情傷致引退 前女友俊倩親上火線回應

伴隨潘裕文無預警引退的消息，外界一度傳出他可能是因為難以走出與馬來西亞歌手俊倩（Zen）的情傷才做出此決定。對此，俊倩於IG限時動態親自發聲，闢謠並解釋了兩人的感情現況：「我們一年前已經和平分手了，也各自走向了不同的人生階段。現在的我們，都各自安好；未來也依然會抱着祝福彼此的心態，朝着各自想追求的人生與旅程前進。謝謝大家的理解與關心。」

潘裕文近日被爆因與前女友俊倩的情傷而退圈。（IG@zennn_zz）

俊倩於IG限時動態親自發聲，闢謠並解釋了兩人的感情現況。（IG@zennn_zz）

事實上，俊倩日前推出新歌《我不要你的愛》時，就曾接受馬來西亞媒體訪問提及這段逝去的感情。她坦言雙方關係到了後半段開始失去平衡，與其勉強維持，不如選擇放下，讓彼此都有更寬廣的選擇。她也強調，目前雖然恢復單身，但依舊相信愛情，現階段的自己也更加清楚想要什麼樣的伴侶。