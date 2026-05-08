AKIRA曝與林志玲戀愛細節　通話3小時不掛斷當天往返台日只為見面

日本放浪兄弟成員AKIRA（黑澤良平）近日作客日本電視台綜藝節目《メシドラ～兼近＆真之介のグルメドライブ～》，罕有大方分享與「台灣第一名模」林志玲的浪漫情緣。他透露兩人早在2011年因合作舞台劇《赤壁 ~愛~》結緣，但當時僅維持友好關係，直到8年後才正式交往並閃婚。

AKIRA與林志玲因合作舞台劇《赤壁 ~愛~》結緣。（Instagram@chiling.lin）

語言不通反成溝通「直球」

談及跨國婚姻的溝通，AKIRA笑言當時大家語言不算精通，反而因禍得福：「日語有時過於委婉曖昧，但因為我們語言不通，表達反而必須更『直球』。這種直接的表達方式，或許在那樣的情況下反而產生了正面效果。」

林志玲在2019年與日籍男歌手AKIRA(黑澤良平）結婚。（林志玲微博圖片）

電話陪伴3小時感動女神

提到決定攜手共度餘生的契機，AKIRA憶述林志玲曾因祖母過世深受打擊。某次深夜通話中，林志玲因悲傷過度崩潰大哭，最後甚至哭到睡著。AKIRA回憶：「我當時在電話這頭，感覺她已經睡著了，但我心想這時候絕對不能掛斷，於是就這樣一直連線著。」直到2、3個小時後，林志玲醒來發現電話居然還是通話中，正是這份細膩與體貼，讓林志玲認定他就是「對的人」決定在一起。

電話陪伴3小時成為兩人在一起的關鍵。（影片截圖）

跨國熱戀甘當空中飛人

面對台日遠距離戀愛的挑戰，AKIRA展現極高誠意。他自爆當年為見愛妻一面，經常收工後即飛往台灣，翌日再趕回日本工作，即使只有短暫相聚亦不喊累：「有幾次是當天來回台灣。」他透露，「一早坐飛機，中午抵達後一起吃個午飯，隨即又要趕回日本。雖然相處的時間可能只有珍貴的一、兩個小時，但對當時的我們來說卻意義非凡」。

拍拖期間，AKIRA經常飛往台灣，再趕回日本工作。（影片截圖）

2019年11月17日，台灣第一名模林志玲，與日本放浪兄弟成員AKIRA（黑澤良平）舉行婚禮。（林志玲微博圖片）

如今兩人育有愛子，生活低調而幸福。不少網民大讚AKIRA不愧是「寵妻魔人」，紛紛感嘆女神真的嫁對了人，狀態依舊明艷照人。