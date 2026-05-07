《吸血新世代》Ian Somerhalder息影遇詐騙欠巨債：是妻子救了我

好萊塢男星伊恩桑麥凱達（Ian Somerhalder）以《吸血新世代》（The Vampire Diaries）中的「施迪文」一角紅遍全球，卻在事業巔峰之際淡出螢光幕。



近日他接受美媒專訪，首度揭露當年隱退後，投入事業竟背上高達8位數美金（約7831萬港元以上）的巨額債務，直言當時段經歷差點讓他「毀掉身心靈」，還好愛妻幫忙，挺過財務難關。

伊恩桑麥凱達Ian Somerhalder（《吸血新世代The Vampire Diaries》劇照）

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根據《E! News》報導，47歲的伊恩透露，自己在拍攝《吸血鬼日記》期間投入綠能產業，卻因缺乏經營經驗加上遭遇詐騙，導致財務全面崩盤。他坦言：「我原本應該靠著全球最火紅的影集退休，沒想到卻掉進一個難以爬出的8位數大洞。」他當時為公司向銀行做了高額個人擔保，最終計劃慘敗，讓他瞬間從萬眾矚目的偶像淪為債務纏身的生意人。

在這段被他形容為「真實夢魘」的日子裡，同為演員，在電影《吸血新世紀》（Twilight）飾演男主角家人「羅絲莉Rosalie」為人熟知的愛妻妮姬烈特（Nikki Reed）成了他最強大的後盾。

妮姬烈特Nikki Reed（Instagram@nikkireed）

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伊恩感性回憶，妮姬不忍看到她意志消沉，毅然決定「下場跳進戰壕」，親自組織談判團隊與銀行及債權人周旋。為了填補資金缺口，夫妻倆不惜變賣房產、藝術名畫、名車及昂貴名錶：

我們賣掉了所有能賣的東西。

伊恩更曾於社交平台發長文致謝，坦言妮姬為了救他脫離苦海，付出了兩年的生命全心投入，甚至「差點累死自己」。他動情表示：

我能有今天，全是因為這個女人，她救了我的健康、生命與理智。

如今，這對「吸血鬼」夫妻已走出財務危機，轉向經營波本威士忌與保健食品事業。伊恩表示，雖然這段過程極其痛苦且卑微，但也讓他學到慘痛教訓，現在他更珍惜家庭生活，與妮姬共同育有一對子女，並強調在創業的過程中「尋找美感與樂趣」才是最重要的。

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