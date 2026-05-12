姜濤見面會狂派福利頭貼頭深情對唱　 體力透支當眾索藥油提神

男團MIRROR成員姜濤近日在麥花臣舉行個人見面會，與近1,500位姜糖（粉絲暱稱）近距離見面，現場姜濤大方送上多重粉絲福利，不僅一邊獻唱一邊走到觀眾席親近粉絲，更逐一貼身互動，距離近到幾乎頭貼頭，引得粉絲瞬間臉紅。



姜濤近日在假麥花臣舉行個人見面會。（IG@kt_ks_kt）

姜濤大跳《江南Style》引全場尖叫

見面會上，姜濤狀態輕鬆自在，他不僅主動點唱羅志祥的情歌，更是接連跳郭富城、已故美國巨星米高積遜，以及韓流天王Rain（鄭智薰）的經典舞步。其間向姜糖派花時，忽然大跳《江南Style》，瞬間引爆全場尖叫。

姜濤邀請粉絲上台傾。（Threads）

姜濤為粉絲深情獻唱

除了帶來精心準備的表演之外，姜濤還不斷向粉絲送上福利。他安排四位女粉絲上台互動畫畫，其後獻唱《夏日傾情》期間更是走到台下近距離與粉絲互動，逐一貼身接觸，近距離到幾乎頭貼頭，更半跪於粉絲面前深情獻唱，全場氣氛瞬間炒熱，引在場粉絲尖叫連連。

姜濤為粉絲深情獻唱。（IG@MIRROR Fan Club）

姜濤體力透支索藥油提神

活動歷時數小時，長時間互動下姜濤明顯略顯疲態，現場直接以藥油提神。他將藥油均勻塗滿整個頸部，更凑近鼻端聞藥油氣味提振精神。見面會由下午兩點開始，一路進行到將近晚上八點半才結束。臨別之際姜濤向在場姜糖詢問，大家是否喜歡是次見面會的形式，更透露日後有機會再安排見面會。同時趁臨近母親節送上暖心祝福，並表示會再規劃完善下次見面會的環節，期待日後再度相聚。