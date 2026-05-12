鄭世豪母親節爆笑「出賣年齡」　邱芷微獲嚴母開金口讚賞

母親節音樂盛宴——《星光璀璨頌親恩》已於日前舉行圓滿成功。活動當日更邀得演員兼歌手邱芷微（Chelffy）、吳大強（Bill）及鄭世豪（Hoffman）演出。三位實力唱將早年分別參加TVB《星夢傳奇》及《中年好聲音》，亦因出演處境劇《愛·回家之開心速遞》中的「細龍生」與「賈名媛」等角色而深入民心。

邱芷微與鄭世豪同台演出。

Chelffy透露，在《愛‧回家之開心速遞》劇組八年來，她從未與鄭世豪有過對手戲，因此這次籌備演唱活動時，第一時間便想起邀請這位「陌生同事」，；而與Uncle Bill曾合作愉快，自然信心十足。活動當晚，世豪更大方「出賣年齡」，曬出兩張舊照，並邀請台下觀眾上台玩模仿遊戲，爆笑場面令全場氣氛輕鬆熱烈。

二人更驚喜合唱經典國語金曲《無言的結局》，贏得全場如雷掌聲，二人更笑言是被演戲耽誤了的歌手。Chelffy感性分享這首歌對她與母親的非凡意義：「我從未與任何歌手在台上表演這首歌。上一次認真合唱，已經是四、五歲的時候——當時我陪媽媽研究練習，她負責唱男聲，我唱女聲。我對唱歌產生興趣，正是因為媽媽極喜歡唱歌，小時候常在家裡跟她唱卡拉OK。」這段兒時與媽媽「拍檔」練歌的珍貴回憶，成為她日後踏上音樂路的起點。演唱當下，台下的Chelffy媽媽感動不已：「媽咪在台下見證這個成果，覺得很安慰，竟然破天荒讚我唱得非常好聽。她向來要求極高，很難得會開口讚我唱好一首歌。」

吳大強唱得投入。

被問到如何與家人慶祝母親節時，鄭世豪透露，現在這個節日會與家人一同「開大會」，吃一頓豐盛大餐來懷念母親：「一家人一起吃飯，互相爆料媽媽以前的搞笑『黑歷史』。我覺得笑著記住她，比起哭著想念她，更符合我們家人的風格。媽媽若看到我們還是這麼熱鬧，一定最開心。」他亦表示，媽媽留給他最珍貴的特質是「打不死的精神」：「媽咪以前照顧家庭，很有那種『管它的，反正我搞得定』的霸氣。這份韌性傳給了我，讓我在演藝圈無論遇上什麼困難，都能像她一樣，拍拍灰塵就繼續走下去。」

活動尾聲，吳大強以壓軸姿態強勢登場，率領多位活力十足的舞蹈員勁歌熱舞，瞬間將全晚氣氛推至最高點。期間Uncle Bill更走到台下與觀眾親切互動，大受歡迎。活動後受訪時，被問到站在台上看到這麼多家庭，內心最大的感觸是什麼，他真摯回應：「看見很多子女為了孝敬、回報父母，一家人樂也融融地聚在一起，這是多少金錢也買不到的快樂與幸福感。」他亦深信，母親永遠願意為子女付出，無論是精神上還是物質上。

邱芷微、吳大強及鄭世豪出席母親節音樂盛宴。