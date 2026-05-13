周嘉洛轉發港姐「變臉」報道網民笑指金城安上身　陳曉華現身回應

近日，有媒體報道古佩玲、莊子璇及陳曉華三位港姐有「變臉」之嫌，容貌與出道初期大相徑庭，隨即引發網民熱烈討論。 事件更因周嘉洛一度轉發相關報道而火速發酵，引發網民瘋狂討論。

周嘉洛轉發港姐「變臉」報導。

網民笑指周嘉洛係「金城安」上身

周嘉洛的舉動引發網民熱議，由於他與古佩玲在《愛·回家》中有不少對手戲，網民紛紛將角色代入，留言指：「係金城安會做嘅事」、「金城安似乎對塑塑（古佩玲 飾）幾有意見」。更有忠實觀眾笑稱這根本是劇集現實版：「愛回家下一集內容」、「我就係劇本，劇本就係我」。

網民笑指周嘉洛係「金城安」上身。(《愛·回家之開心速遞》截圖)

粉絲護航指轉發鍵易撳錯

不過，也有不少網民為他辯解，認為只是IG的介面設計問題：「其實呢個轉發icon真係好容易唔小心撳到，我中過幾次伏」、「係好易禁錯既」。同時亦有網民開玩笑提醒他要保住飯碗：「原來金城安有份唔肯交IG acc，樂小姐 is watching U 」、「金城安真係要小心啲」。

周嘉洛憑《愛．回家之開心速遞》「金城安」（廢青安）一角成功入屋！（電視截圖）

陳曉華現身留言「感恩」化解尷尬

面對風波，女主角之一的陳曉華帖文留言區大方現身，標記周嘉洛並留言：「😂😂😂 感恩」，以幽默態度面對變臉質疑。對於「外貌進步」的討論，陳曉華大方回應傳聞，強調自己完全沒有容貌焦慮，反而認為內在的修為才是最重要。陳曉華表示：「多謝大家嘅關心，我對自己嘅五官冇任何焦慮，我反而更注重自己嘅身體同心理嘅健康，外表嘅美麗絕對唔係代表我嘅一切，所以我更加注重內在美，其實大家都好靚！」

當事人之一的陳曉華大方現身留言「感恩」化解尷尬。（ig@herachann）

陳曉華回應「變臉」傳聞。（ig@herachann）

古佩玲的樣貌進化史一直係網民熱話。（IG@kellyyygu_）

網民翻出的陳年影片，據指是早期的學生作品MV《Dreamer》。（小紅書）

莊子璇認為醫美現今很普及。（夏家朗攝）

莊子璇又靚咗。(莊子璇ig)