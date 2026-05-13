旅遊達人梁芷佩硬扛發燒失敗病倒送醫　確診甲流憔悴臥床無奈停工

經常需要飛往各國拍攝旅遊節目，以體力驚人著稱的「旅遊達人」梁芷佩（Christy）在IG分享了自己「硬扛」發燒的狀況，罕有地展示了其虛弱的一面。網民紛紛以為是普通的發燒，相信身體素質極強的她很快會康復。沒想梁芷佩連發動態，表示自己已確診甲流，更感歎：「唔怪之得咁辛苦！」



「旅遊達人」梁芷佩向來都係體力驚人。（IG@imchristyleung）

硬扛失敗終需求醫 38.3度高燒耗盡體力

向來體力驚人、帶領觀眾走遍世界角落的「旅遊達人」梁芷佩（Christy），近日罕有地在社交平台展示了其虛弱的一面。她先是上載了一張戴著口罩、眼神難掩倦容的照片，透露自己正身處診所室內。她在配文中無奈地寫道：「都係要 see doctor，38.3 度燒！」原本打算憑藉堅強意志「硬扛」過去的她，最終仍敵不過持續攀升的體溫，在體力幾乎透支的情況下，不得不尋求醫生的專業協助。

梁芷佩罕有地在社交平台展示了其虛弱的一面。（IG@imchristyleung）

確診甲流進入「強制停工」狀態

求醫後不久，梁芷佩再次更新動態，向關心她的fans交代診斷結果。相片中的她已換上背心居家服，整個人蜷縮，面容顯得相當憔悴且眼神憂鬱。她感嘆地表示：「竟然中咗甲型流感，唔怪之得咁辛苦！」確診後的她正處於典型的流感症狀期，包括高燒後的全身無力與極度不適。

梁芷佩面容顯得相當憔悴。（IG@imchristyleung）

梁芷佩發文表示，原來係中咗甲型流感。（IG@imchristyleung）

網民紛紛留言打氣

梁芷佩病倒的消息傳出後，大批網民與忠實fans隨即湧入其社交平台留言慰問。由於近期流感肆虐，不少有過「中招」經驗的過來人紛紛提醒她，甲型流感的症狀通常較重，恢復期也較長，叮囑她一定要多喝水並保證充足的休息。有網民感性地寫道：「甲流真係好辛苦，要好好休息，等你康復再帶我哋睇世界！」亦有粉絲感嘆連平日熱愛運動、體質強壯的她都支撐不住，可見這波病毒來勢洶洶。