李婉華大女晒家庭照孖仔罕露面　移加國逾20年怨治安物價差欲回流

現年57歲的李婉華在2003年與加籍股票經紀李守正結婚，育有一女兩子，婚後淡出娛樂圈，並隨丈夫移居加拿大溫哥華生活。 近日李婉華女兒Natalie在社交平台分享多張溫馨合照，感性寫道「Even though Mother’s Day has passed here’s another fun dump of me and my girl!!!」。多張合照中李婉華的一對雙胞胎兒子亦罕有露面，兩兄弟「暴風式抽高」長相陽光，一家十分溫馨。

Natalie分享與媽媽李婉華的合照。（IG@nataliewtlee）

李婉華的一對雙胞胎兒子罕露面。（IG@nataliewtlee）

李婉華大呻加拿大今非昔比

雖然家庭生活美滿，但移居溫哥華逾20年的李婉華，近年頻頻在YouTube頻道抱怨加拿大生活品質大不如前。她感嘆當地經濟轉差、物價高企且治安日益嚴重，直言對現狀感到憂心及無奈：「唉……加拿大依家真係好艱難」。

李婉華在2003年與加籍股票經紀李守正結婚，育有一女兩子，婚後淡出娛樂圈，並隨丈夫移居加拿大溫哥華生活。（微博@李婉華）

李婉華移民加拿大逾20年感慨今非昔比。（YouTube@婉華時報）

網民力勸回流憂心子女前途

面對網民力勸回流香港發展，李婉華坦言最擔心子女的前途，她亦曾表示考慮到孩子已習慣當地的生活與教育制度，要重新回流並非易事。李婉華的大女Natalie早前以高等榮譽從多倫多大學畢業，未有投身社會工作，選擇繼續升學，到美國名牌學府紐約大學（NYU）修讀市場學系碩士課程。反而，對於一對雙胞胎兒子的前途更為擔心，她無奈地說：「讀完書都唔知有冇嘢做」，讓她有些微回流香港的想法，但因兩子不懂中文，擔心追不上學業成績，處於兩難局面。

李婉華擔心兩子畢業後難在當地搵工作。（YouTube@婉華時報）