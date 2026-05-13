女星舒子晨閃婚內幕曝 患病「失禁」狂噴床 老公無怨手洗獲認可
撰文：TVBS新聞網
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女星舒子晨3年前嫁給排球選手許美中，交往2個月就互訂終身。
日前她在Podcast節目《果子貍》揭密為什麼這麼衝動步入禮堂，有次她因嚴重腸胃炎上吐下瀉，甚至括約肌失守，當時仍是男友的許美中，親手洗沾滿穢物的床單、褲子，舒子晨當下便認定許美中可以託付終身。
男友把屎把尿 舒子晨甘願閃婚
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近來舒子晨在Podcast節目《果子貍》分享，她罹患腸胃炎的時候上吐下瀉，坐在馬桶拉肚子，嘴巴還會「嘔」幾聲，當時排泄物動不動就會洩漏出來，舒子晨說：「無法控制我的括約肌，一個咳嗽就（剉）出來了。」
因為害許美中換太多次床單，舒子晨歉疚表示要睡地上，許美中用公主抱把舒子晨輕輕放在床上，不以為意說：「你幹嘛，我再洗就好了？」接著他把髒掉的褲子放在浴缸，全部用手洗，舒子晨感動表示：
除了我媽之外，沒有另外一半為我做過這件事，當下立刻決定就是他了。
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