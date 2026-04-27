王俐人登SWAG大解放　任男優按摩「疑走光」　舊愛王少偉發聲力撐

藝人王俐人4月25日擔任成人影音平台SWAG直播節目《華語AV復興大作戰》特別嘉賓，吸引超過4萬1千名網友線上觀看，超越過去實況主「統神」張嘉航、「館長」陳之漢各自在該平台首次直播時的紀錄。對此，曾與王俐人有過一段情的王少偉，表示雖與她已很久沒聯絡，但支持她去做想做的事。



王俐人近期透過社交平台直播帶貨賣風筒，卻因僅穿性感睡衣、疑似激凸的畫面引發熱議。

王俐人（Instagram@lisawanglijen）

點擊查看王俐人在SWAG直播節目的表現：

+ 1

4月25日她在SWAG直播節目中重現穿性感睡衣吹頭髮的畫面，與觀眾分享簡單的保養腿部與瑜珈伸展技巧時，則在床上抬高雙腿露出腳底板，辣秀「男友視角」寵粉。而在男優季耕為她按摩身體時，她因沒貼胸貼，被許多觀眾看到胸部疑似走光，引發熱議。

更多王俐人的相片：

+ 13

據《三立新聞網》報導，身為王俐人在演藝圈中唯一認愛的對象，王少偉對於王俐人近來轉型成性感的形象，透露雙方已很久沒聯絡，並表示：

我們這年紀只要不傷害別人，做自己開心想做的事，都支持。

王少偉（Instagram@samwang1218）

此外，王俐人與小7歲的老公林琮軒於2021年結婚，先前2人曾傳出疑似感情生變，王俐人則澄清沒有離婚，但目前是分居的狀態，因為老公大部分時間都在大陸拍戲。

延伸閱讀：女星王俐人穿低胸睡衣賣風筒 遭網民轟50歲還露乳 本人正面回擊

延伸閱讀：

王俐人火辣登SWAG「老公突發文」 1年沒合照分居爆婚變

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】