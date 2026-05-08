傳奇歌手Bonnie Tyler傳命危　手術後陷無意識狀態　靠呼吸器維生

英國傳奇歌手邦妮泰勒（Bonnie Tyler）驚傳健康惡化，目前在葡萄牙接受治療並處於「人工昏迷」狀態，引發歌迷關注。



現年74歲的邦妮泰勒因腸道穿孔，於上月月底緊急被送往葡萄牙法羅（Faro）醫院，並在阿爾加維地區接受緊急腸道手術。據外媒報導，她原本在術後一度情況穩定，但近日病情在短短數小時內再度惡化。

邦妮泰勒Bonnie Tyler（Instagram@bonnietylerofficial）

更多邦妮泰勒Bonnie Tyler的相片：

+ 9

葡萄牙媒體「Correio da Manhã」指出，邦妮目前已處於「無意識」狀態，並依靠呼吸器維持呼吸，同時已從中度照護病房轉入加護病房治療。報導並引述消息指出：「邦妮泰勒在腸道手術後住院數日，目前處於人工昏迷狀態，無法自主呼吸，需要呼吸器輔助。」醫療團隊也坦言，目前仍無法預測未來數小時病情發展。

其發言人日前曾表示，她在葡萄牙接受緊急腸道手術後「手術順利，正在恢復中」，並感謝外界關心，強調家人、朋友與歌迷都期盼她早日康復。

邦妮泰勒以1983年冠軍單曲《Total Eclipse of the Heart》走紅全球，並擁有《It’s a Heartache》、《Holding Out for a Hero》等多首經典作品。她曾代表英國參加2013年歐洲歌唱大賽（Eurovision），最終排名第19名。

長年活躍樂壇的她，近年仍持續演出，並預計於今年展開歐洲巡演。她過去受訪時曾表示，雖然年過七旬，但仍不打算退休，並持續維持演出與運動習慣。

邦妮與丈夫羅伯特蘇利文（Robert Sullivan）長期往返英國與葡萄牙居住，兩人也在當地擁有多處房產。她自1970年代起便愛上葡萄牙阿爾加維地區，並長年在當地生活與創作。

延伸閱讀：鄉村天后LeAnn Rimes再爆重病取消演出 曾接受昂貴「洗血」療法

+ 6

延伸閱讀：

104公分美腿太辣 女星甜蜜認愛4年男友

香港名作詞人驚傳過世！12歲就遭女鬼纏身「雞皮疙瘩」 靈異變靈感

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】