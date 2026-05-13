地獄占星師丨前經理人大爆細木數子　年收18億男公關店內豪擲千金

由戶田惠梨香領銜主演的Netflix日劇《地獄占星師》（全劇共9集）自4月27日上架後人氣勢不可擋，劇中將已故傳奇占卜師細木數子（2021年去世，享年83歲）波瀾壯闊的人生刻畫得入木三分，也讓大眾再度對這位作風強硬的「占卜師女帝」產生濃厚興趣。根據日本著名媒體文春周刊報道，曾在其事業巔峰期擔任貼身經紀人的萩原德和（48歲）揭開了這位女強人鏡頭外鮮為人知的真實面貌。



《地獄占星師》海報（Netflix）

頂級豪車代步 勞斯萊斯霸氣借予他人

《地獄占星師》主要聚焦於2005年前後，這正是細木數子橫掃日本電視圈的全盛時期。當時她憑藉《直言不諱》（ズバリ言うわよ！）等熱門固定節目紅透半邊天。萩原德和正是在2004年加入其團隊，身兼經紀人與專屬司機雙重職務，陪伴她度過無數個極度忙碌的錄影日程。

細木數子靠著口頭禪「你會下地獄的」風靡全日本，甚至還與偶像瀧澤秀明搭檔合開節目。（日本節目截圖）

談及當年的超強排場，萩原回憶指出細木數子曾擁有邁巴赫（Maybach）與勞斯萊斯（Rolls-Royce）等頂級豪車，但她常嫌棄這些車「上下車不夠方便」。她後來索性將勞斯萊斯借給了當時的相撲橫綱朝青龍明德。朝青龍對她極度尊崇，甚至公開尊稱她為「日本之母」。萩原透露在日常代步上，細木數子在東京主要乘坐Lexus（凌志），而到了京都則習慣搭乘Toyota Century（世紀）。

細木數子（時事通信社）

年收狂飆18億 男公關店豪擲千金實為「公費報銷」

隨著電視曝光率暴增，細木數子不僅名利雙收，其占卜本業也透過媒體效應迎來了驚人的利潤。她曾在2005年豪言自己的電視通告費高達每小時400萬日圓，年收入更飆破18億日圓。劇中曾描繪她在男公關店豪擲千金的浮誇橋段，對此，萩原德和證實細木數子確實會光顧新宿歌舞伎町的老字號男公關俱樂部，並有一位名為「K」的熟識男公關。

戶田惠梨香在《地獄占星師》中飾演細木數子（Netflix）

然而萩原卻爆料細木數子極少自掏腰包：「實際上，她自己並沒有花多少錢。大部分娛樂活動都是由出版她《六星占星》系列叢書的出版社提供的。」由於該系列叢書每年狂銷數百萬冊，為出版社帶來了極為龐大的收益，因此這筆娛樂花費對出版社而言根本是九牛一毛，算是互利互惠的商業公關。

1980年代，當時細木數子發表了「六星占術」，讓日本刮起了占星風潮。（officehosoki.com）

令人意外的是，儘管經常出入燈紅酒綠的聲色場所，曾經在銀座當過王牌「媽媽桑」的細木數子，私底下卻幾乎滴酒不沾。萩原透露，她常把「我這輩子已經喝夠了」掛在嘴邊。相比起自己買醉，細木數子更享受在這些熱鬧的場合中擔任主人的角色，以款待賓客、照顧他人為樂。

細木數子16歲當選「涉谷小姐」，20歲開了俱樂部，細木數子曾自爆當時為了不讓小姐逃跑，甚至還會在她們身上打用藥。（mikarin1215.com）

細木數子膝下無子，後來便收養姊姊的女兒細木香作為養女，並將其培養成接班人。（IG@kaori_hosoki_official）