地獄占星師劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《地獄占星師》（日語：地獄に墮ちるわよ，英語：Straight to Hell）日本原創網絡影集，有真中摩納卡作為編劇，瀧本智行、大庭功睦為執導，由戶田惠梨香、伊藤沙莉領銜主演的一套傳記題材電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



日本原創網絡影集《地獄占星師》。（Netflix）

《地獄占星師》電視劇情大綱

《地獄占星師》重現了「占卜女王」細木數子（戶田惠梨香 飾）毀譽參半的華麗一生。故事始於戰後日本的焦土，幼年的細木在飢餓與貧困中淬煉出極強的生存本能。高中輟學後，她毅然闖入煙花之地，憑藉驚人的交際手腕與對人性的精準洞察，在二十多歲便橫掃銀座，成為叱吒風雲的「銀座女王」，遊走於政商名流與極道組織的灰色地帶。

中年後，她將傳統易學簡化為獨創的「六星占術」，以「你會下地獄」等極具威懾力的毒舌風格橫掃電視螢幕，書籍銷量更創下健力士世界紀錄，成為日本國民級的時代寵兒。然而，光環背後陰影重重，關於她勾結黑社會、暴利推銷墓石與詐財的醜聞始終揮之不去。

《地獄占星師》海報（Netflix）

《地獄占星師》分集劇情

第一集

作家美乃里帶著審視的目光接觸了占卜大師細木數子。此時的數子正處於權力巔峰，電視上憑一句「你會下地獄的喔！」令大家深像深刻。然而，美乃里並不為光環所惑，她決心撕開這層面紗，深入挖掘那些隱藏在暢銷紀錄與財富背後的黑暗傳言——關於暴力、金錢與不可告人的上位手段。

鏡頭轉向戰後廢墟中混亂的東京。年少的數子在飢餓與貧困的邊緣掙扎，目睹了命運的不公與脆弱。為了不再受制於人，她毅然選擇中斷學業，滿腔野心投身於充滿慾望的銀座。

第二集

數子看透了夜世界爾虞我詐的關係，決心掌握主動權，不再任人擺布。她開始創業，起點僅是一間狹窄的3坪大店面。然而，這方寸之地卻成了她野心的孵化器。

憑藉著天生敏鋭的商業嗅覺，她精準捕捉到戰後復甦期權貴們的心理空虛，開始儲存資本。隨著財富翻倍，數子正式進軍東京最具指標性的地帶——銀座。在那裏，她冷靜地一步步將零散的資本構築成規模宏大的俱樂部帝國。

第三集

數子她與靜岡縣大地主世家的公子（御曹司）步入婚姻，本以為是跨入上流社會的階梯，卻沒想到卻是舊式家族，十分保守，令人窒息的封建禮教，試圖將她馴化成温順的女子，讓她深感壓抑。

與此同時，她在東京的事業版圖擴張得十分快，卻也因影響了其他人的利益，引來了黑社會勢力的登門「拜訪」。數子意識到：要真正主宰命運，必須在光明與黑暗的邊緣，找出一條能讓所有人害怕的生存之道。

第四集

1964年的東京在奧運狂熱中沸騰，數子的俱樂部帝國也迎來了全盛期。正當她在權力巔峰呼風喚雨之際，一名自稱不動產商的神秘男子須藤闖入了她的世界。數子被其深不可測的魅力與宏大的金錢藍圖所誘惑，不僅在情感上淪陷，更在商場上做出了孤注一擲的衝動決定。

然而，這場豪賭背後卻是精密佈下的陷阱。當奧運的煙火散去，數子驚愕地發現自己所謂的「一生決定」竟是通往深淵。須藤的神秘身份逐漸揭曉，數子為這份盲目的信任付出了慘痛的代價——不僅事業版圖面臨崩解，更被迫陷入一場足以摧毀她所有的巨大危機。

第五集

現代時間線中，作家美乃里（魚澄）在代筆自傳的過程中，質疑數子利用不安感進行的高額墓石詐欺與黑暗商法。然而，數子不但沒有閃躲，反而用一種「地獄觀」邏輯，讓美乃里受到震撼教育，學到了人性最深處的醜惡與卑微。

時空拉回1970年，數子正處於人生最黑暗低谷。受須藤背叛後的連鎖反應，讓她徹底陷入黑社會的暴力威脅恐懼中，生命危在旦夕。就在這窒息邊緣，一位神秘人物出現在她眼前。此人的出現，不僅是她逃離煉獄的救命稻草，更成為將她從「銀座女王」推向「一代占卜教祖」的引路人。

第六集

1973年，全球石油危機席捲日本，銀座陷入一片蕭條，數子的俱樂部帝國在經濟寒冬中搖搖欲墜。她第一次對金錢遊戲感到疲憊。然而，她偶然結識了一位深藏不露的易經占星師。

這位占星師揭示了命運的波動規律，讓數子驚覺在混亂的時代，人們對「確定性」的渴望遠比酒精更令人上癮。她敏鋭地察覺到，占卜不只是玄學，更是一門能夠主宰大眾不安感的全新商業契機。數子決定收起銀座的酒杯，轉而拿起命運的羅盤。

第七集

數子展現了她強大的天賦——「造神運動」。她編織了一段感人至深的英雄故事，宣稱自己如何利用神秘命理，從絕境中拯救了國民歌手島倉千代子的性命與歌唱生涯。這份充滿戲劇性的情誼，不僅讓她成功洗白了過去銀座出身的色彩，更賦予了她「救世主」般的道德光環。

然而，一位熟悉數子的舊識在此時現身，冷冷揭露了這段救贖背後的另一面，那並非純粹的好人好事，而是夾雜著金錢權力的精準算計。數子將在銀座夜世界磨練數十年的人心操縱術與易經命理完美縫合，正式推出了獨創的「六星占術」。她以「命運導師」的全新姿態，在公眾的敬畏與不安中，重新奪回社會金字塔最頂端的王座。

第八集

數子不再滿足於經營俱樂部的小格局，而是以「占星師」的獵食者姿態重新降臨。她調動過往在銀座累積的所有政商關係與黑道人脈，將人性的恐懼精準轉化為收視率與銷量。

數子在電視與出版界迅速建起龐大的媒體帝國，將「命運」變成一種昂貴商品。她享受著呼風喚雨的權力，看著全日本在她的預言下屏息，然而慾望的深淵永無止境。

第九集

作家美乃里的追查進入最後衝刺，她穿透層層包裝的「國師神話」，直指數子商業帝國背後那些見不得光的利益輸送與權力交易。然而，數子絕非坐以待斃的獵物，她動用媒體影響力與黑白兩道的人脈對美乃里施加多重干擾，試圖將真相永遠埋葬在「地獄」的恐懼之下。

這場跨越昭和與平成的對決，在數子親信弟弟的一句爆料中迎來最慘烈的崩塌——「姊姊的話全是謊言」。這句話徹底瓦解了數子精心構築的救世主形象，揭露她一生都在利用人性的脆弱編織劇本。

《地獄占星師》播出時間｜最新追劇日曆

《地獄占星師》電視劇幾時播？《地獄占星師》於4月27日播放，一共有9集，由Netflix播放。

《地獄占星師》劇照（Netflix）

《地獄占星師》演員人物關係圖

戶田惠梨香 飾 細木數子

一位在昭和及平成時代叱吒電視和出版界的風雲人物

戶田惠梨香飾演細木數子（Netflix）

伊藤沙莉 飾 魚澄美乃里

負責撰寫細木數子自傳的小說家

伊藤沙莉飾演魚澄美乃里（Netflix）

三浦透子 飾 島倉千代子

昭和時代的著名演歌歌手