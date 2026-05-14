The Weeknd睽違8年啟德開騷　VIP票價高達6千元福利更遭網民狠批

暌違8年，萬眾期待的流行天王The Weeknd即將於10月30至31日於啟德體育館開騷。日前各亞洲場門票價錢已陸續公佈，香港場的門票價錢可謂獨佔鰲頭一枝獨秀，貴過其他場次引起了不少fans的不滿。除了門票價錢貴以外，演唱會福利更令人瞠目結舌。



演唱會海報（IG@livenationhk）

流行天王「最後」的華麗身姿

在全球樂壇擁有絕對統治地位的流行天王The Weeknd，其職業生涯的戰績堪稱傳奇，不僅坐擁25首在Spotify點擊破10億次的神曲，更先後斬獲4座葛萊美獎與22座朱諾獎，甚至獲得奧斯卡金像獎提名。

The Weeknd斬獲4座葛萊美獎。（葛萊美官網截圖）

對於香港歌迷而言，這次預定於10月30至31日在啟德體育館舉行的演唱會具有多重非凡意義。這不僅是繼2018年後睽違8年的第二次亞洲巡演，更因為他已宣佈這將是最後一次以The Weeknd這個藝名進行演出，未來將回歸本名Abel Tesfaye。這意味著，全球歌迷極有可能是最後一次在舞台上見證這個流行符號的華麗轉身，稀缺性與情感價值均被推至巔峰。

The Weeknd的单曲《Blinding Lights》成为Spotify上最多聆听次数的歌曲，同年威肯亦成为Spotify平台创立以来首位每月聆听人数破亿的艺术家。（Spotify專輯封面截圖）

香港場票價貴絕 亞洲冠絕日韓印

然而，當亞洲各站的門票價錢陸續公佈後，香港場的定價卻引發了排山倒海的不滿情緒。在一眾亞洲場次中，香港場的票價可謂一枝獨秀地高昂，最低票面價格高達808港元，比起首爾場的760港元及東京場的644港元都要貴出一截，更遠超印尼場僅需約425港元的入門門檻。這種貴絕亞洲的定價策略，無疑讓許多引頸期盼多年的在地粉絲感到心淡，質疑主辦單位是否在過度消費歌迷對「最後巡演」的情懷。

香港演唱會票價。（IG@livenationhk）

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VIP福利令人瞠目結舌 到底邊個想在啟德個場「獨自留影」

除了門票昂貴，香港場的VIP福利更被網民狠批為令人瞠目結舌的「大縮水」。在確定沒有暖場嘉賓的情況下，高昂的VIP待遇內容卻顯得與身價極不相稱。

香港演唱會是亞洲唯一一站沒有暖場嘉賓的城市。（Threads）

VIP套票高達5998港元，當中的福利包括讓歌迷在藝人即將演出的舞台上由專業攝影師拍攝個人照，以及在拍照亭獲取特別照片一張。最令網民感到無稽的是現場DJ駐場環節，主辦單位聲稱為VIP播放The Weeknd的熱門歌曲。

票面價錢5998福利。（IG@livenationhk）

不少網友在社交平台留言嘲諷，直指在啟德體育館如此巨大的場館中，獨自一人站在空蕩蕩的舞台上影相，場面不僅尷尬且顯得寂寞無比，更質疑特地花大錢進場聽DJ放Spotify就能聽到的錄音室歌曲，倒不如在家中使用藍牙喇叭播放來得實際。

網民更評演唱會VIP福利：水魚先買啊。（Threads）

本應是歌迷與偶像的完美告別禮，卻因為高昂的票價與被指「離地」的福利安排而蒙上陰影。在現今大眾消費趨於理性的環境下，單憑藝人名號與「最後一次」的招牌，是否足以平息歌迷對於性價比的質疑，仍有待觀察。