唱錢｜姚雪瑩獲封靚聲扭音王　燒味界古天樂大曬「斬燒味演唱法」

《唱錢》是由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤Desta主持、Eric Kwok擔任音樂總監的互動音樂Game Show，5月16日晚八點半翡翠台播出新一集。除了三位常規主持，陸浩明將聯同Plan V其餘四位成員：江廷慧、彭家賢、陳昊廷及侯雋熙主持直播間

新一集焦點圖片。（公關提供）

Eric Kwok：把聲係靚得嚟又穩、穩得嚟又有啲沙，好吸引

今集回歸素人版，挑戰者有曾參加《超級巨聲3》的唱作歌手姚雪瑩（姚寶）、以及擁有超可愛精叻囝囝的「燒味界古天樂」Andy。選秀比賽經驗豐富的姚寶，一上台即搞笑地大拋自信Bite：「梗係攞十萬啦！」根據官方宣傳稿，姚寶第一首挑戰的歌曲為《擁抱愛》（劇集《愛‧回家》主題曲），並獲得超高分97%綜合成績，實力不容忽視，Eric Kwok亦對姚寶讚不絕口：「真係幾好聽喎」、「把聲係靚得嚟又穩、穩得嚟又有啲沙，好吸引」，並大讚姚寶擁有「救音」絕技，能在危急關頭將唱歪了的音撥回正軌：「你係咪Perfect Pitch？」

姚寶唔單止聲靚，份人仲好開心架。（公關提供）

燒味界古天樂大晒「斬燒味演唱法」

除了「靚聲扭音王」姚寶，今集還有自稱是譚詠麟粉絲、唱《今期流行》唱到被森美封為「燒味界古天樂」的Andy！Andy除了唱得還相當有幽默感，比賽期間心血來潮大晒極其另類的「斬燒味演唱法」之餘，又笑言自己工作店家的叉燒是「三條褲叉燒」。而Andy哥的超精叻囝囝，又為現場帶來不少歡樂氣氛，想親身感受，就要留意新一集《唱錢》。