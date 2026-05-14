愛‧回家｜劉丹號召全體報名拍新劇　揭熊家客廳掛畫裝修暗藏乾坤

TVB王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》昨晚（14日）將播出第2807集，近日《愛‧回家》即將迎來大結局成為城中熱話，無綫娛樂新聞台接連兩日走訪《愛‧回家》錄影現場，訪問一眾演員感受，繼昨晚直闖「初戀Café」拍攝現場，今晚主持王鎮泉（泉叔）將到訪熊家訪問《愛‧回家》一眾核心成員：劉丹、滕麗名、呂慧儀、周嘉洛、楊明、陳浚霆、古佩玲及張景淳。

《愛‧回家》演員真係好有愛。（公關提供）

劉丹不捨完結領軍望再出發

作為《愛‧回家》領軍人物，劉丹（丹爺）談到《愛‧回家》即將完結自然感觸良多：「點講呢，我依家梗係唔捨得啦！不過諗深一層，天下無不散之筵席。」並笑言會寄望在新處境劇會有新嘗試，並搞笑呼籲各人：「我哋一於一齊報名！」足見眾人對有新處境劇其實亦十分期待。

泉叔身上嘅糖，原來並唔係零食咁簡單，係有特別含意架。（公關提供）

周嘉洛：我知道大家會Keep in touch

滕麗名則直指《愛‧回家》精神長存：「就算話（套劇）完，其實對我嚟講唔係完，我諗我個仔（指周嘉洛）係繼續會搵我！」、「咁我覺得阿爸（劉丹）就唔使講，我由《真情》對到佢依家，呢個（《愛‧回家》）精神絕對係可以順延落去。」說畢還率領眾人大叫熊家口號：「熊家精神係咩呀？見得人拜得神，唔會失禮人！」

眾人都希望能有分份拍攝下一齣處境劇。（公關提供）

眾人一齊攬實丹爺嗌熊家口號。（公關提供）

至於阿仔周嘉洛，亦直指熊家關係不會變：「我覺得呢家人嘅bonding係唔會走，有幾可可以同人拍到十年嘅戲，好似真阿媽、真公公，真姨姨一樣…所以，係唔會完嘅，因為我知道大家會Keep in touch。」並順道搲撈拍攝新處境劇：「再者新嘅sitcom 睇吓可唔可以又舔到啲。」說畢引起哄堂大笑。

滕麗名攬實帶病的周嘉洛，好有愛。（公關提供）

談到《愛‧回家》暫為無綫最長壽處境劇，丹爺即與熊家所有人、陳浚霆及古佩玲一起多謝珍姐：「即係我成日都係咁講，有呢啲成績真係要多謝一個人，多謝珍姐，真係真係。」呂慧儀更識做地向珍姐派心心。眾人在訪問最後還一起熊抱丹爺，場面感人又熱鬧。

眾人一齊多謝珍姐，呂慧儀更畀心心。（公關提供）

另外，各《愛‧回家》演員還會破天荒拆解熊家的各種秘密，包括「電視機」、「Cushion」、「掛牆畫」及「客廳擺設」的「暗裏乾坤」，相信一眾《愛‧回家》Fans一定好鍾意。

熊家大廳的擺設，觀眾絕不陌生，但原來有好多擺設都喺度默默變緊，大家又估唔估到係咩呢？（公關提供）

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