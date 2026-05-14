《愛回家》成造星工廠捧紅多位藝人　「金城安」周嘉洛成正劇男一

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》近日宣布停播消息，令一眾忠實觀眾感到愕然，紛紛留言表達不捨，直言《愛回家》已成為生活的一部分。作為歷史上最長壽的處境劇，《愛．回家》自2017年開播至今，一直吸引到不少劇迷追捧，一度成為TVB的王牌劇集。《愛回家》多年來不僅是收視保證，更被業界譽為「造星工廠」，成功捧紅多位藝人。

《愛·回家之開心速遞》一直是TVB收視保證的王牌處境劇。

周嘉洛憑「金城安」深入民心

其中最矚目的莫過於飾演「金城安」的周嘉洛，他憑藉喜感十足的演出成為歷屆最年輕的「最佳男配角」得主，隨後更獲無綫力捧，在多部正劇如《痞子殿下》中擔任男主角，從處境劇小生一躍成為新生代領軍人物，星途一片光明。

（《愛回家》劇照）

周嘉洛自帶喜劇細胞，而且甚有觀眾緣。（IG@kalok_）

「大小姐」林淑敏人氣封神

另一位靈魂人物「大小姐」林淑敏，其巴辣形象與內心溫柔的強烈對比，成功俘虜全港觀眾。據知，林淑敏的人氣早已超越不少花旦，廣告代言接踵而來吸金力驚人，無論是商演還是產品推廣，她與「送水輝」許家傑的CP組合都極具市場號召力。

《愛回家》大小姐（林淑敏 飾）同送水輝（許家傑 飾）咪係霸道總裁愛上普通人囉。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

《愛回家》大小姐（林淑敏 飾）同送水輝（許家傑 飾）咪係霸道總裁愛上普通人囉。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

《愛回家》大小姐（林淑敏 飾）同送水輝（許家傑 飾）咪係霸道總裁愛上普通人囉。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

盤點多位上位藝人

除了主要家庭成員，不少綠葉演員亦成功上位。馬貫東飾演的「博士」與吳偉豪飾演的「朱凌凌」均已成為經典角色。馬貫東隨後在多部劇集轉任要角，而吳偉豪更憑陽光形象獲封「新一代男神」。飾演「Candy」的葉蒨文與「Elaine」李芷晴同樣憑劇集受觀眾留意。更於2025年以女神名義跨界參演戀愛真人騷《女神配對計劃》。此外，劉丹、許思敏等藝人的動向亦受關注。

馬貫東上次在《愛‧回家》飾演十仔，今次飾演博士，都是戇直男，但深受網民歡迎。

吳偉豪在《愛回家之開心速遞》飾演朱凌凌一角。(影片截圖)

許思敏在劇中雖然只是飾演清潔姐姐，但每次出場都帶到歡樂給觀眾，漸漸就變成重要角色。（電視畫面）

劉丹絕對係劇中靈魂人物。(節目截圖)

張景淳（Stanley）在《愛回家》飾演的龔燁一角，深受觀眾歡迎。（網上圖片）

（《愛回家》劇照）

（《愛回家》劇照）

孫慧蓮現身阻止袁潔儀取得孫慧蓮與劉丹的「愛情結晶」。(《愛‧回家》截圖)