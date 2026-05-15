64歲利智舊照驚艷曝光　李連杰甘願為愛犧牲名利預支片酬代妻還債

現年64歲的利智年輕時美貌驚人，迷倒不少粉絲，更憑傲人身材成功在影壇留下深刻印象。不過利智在1999年與李連杰結婚並誕下兩女後就淡出演藝圈，甚少露面。近日李連杰與利智的大女Jane在小紅書曬出一張舊照，慶祝母親節並感性寫道：「長大以後再翻舊照片，才發現原來很多最珍貴的瞬間，都藏在那些再普通不過的日子裡。」

一家四口好溫馨。（小紅書@Jane Li）

利智神級顏值再現惹網民熱議

照片中，當時約42歲的利智流露出溫婉慈母神態，雙手溫柔地抱著襁褓中的小女兒Jada，與丈夫李連杰並肩而坐，一家四口表現得相當溫馨。利智留著標誌性的濃密大波浪捲髮，皮膚白皙緊緻，盡顯「亞洲小姐冠軍」的風采。網民紛紛驚嘆：「不愧是香港第一美女」、「狀態太好了」。

利智非常性感。（視頻截圖）

利智只在娛樂圈活躍6年。（視頻截圖）

利智以前在電影中的演出。(電影截圖)

李連杰與利智的傳奇愛戀

回溯兩人的故事，至今仍是圈中轟動一時的傳奇。1988年，李連杰在拍攝電影《龍在天涯》時對女主角利智一見鍾情。當時他與武術隊師姐黃秋燕已有家室並育有兩女，但在邂逅利智後，他認定這才是「一生真愛」。他曾發表極具爭議卻深情的宣言，直言直到遇見利智才懂得何謂愛情，甚至願意為對方犧牲名利與生命。最終，李連杰坦誠向黃秋燕致歉離婚，淨身出戶。

利智與李連杰1988年因電影《龍在天涯》結緣，秘密拍拖11年，於1999年在美國洛杉磯結婚。（successstory.com）

李連杰與利智在尼泊爾求佛修行的照片。（IG照片）

「寵妻狂魔」身家全上繳：預支片酬代妻還債

自1999年步入婚姻殿堂後，利智毅然隱退影壇，全心相夫教女。而李連杰亦始終如一地履行承諾，用實際行動回報妻子的付出。向太陳嵐曾在直播中分享，李連杰自追求利智起便交出財政大權，至今三十多年身上既無錢包亦無信用卡。1992年利智投資房地產失利欠下千萬美金，李連杰為其還清巨債，不惜與向華強簽下「兩年六部電影」的「賣身契」，瘋狂拍戲預支片酬解困。

李連杰與利智所生的兩女兒。（IG/ @_jadali_）

李連杰與老婆利智及兩個女兒一家四口合照。(ig圖片)

李連杰近況對比引發健康關注

雖然舊照中的李連杰神采飛揚，但近年他的健康狀況卻備受外界關注。這位一代影壇巨星去年曾入院接受手術，切除頸部一顆良性小肉瘤。近日為其新書宣傳出席活動時，被拍到步履略顯遲緩，需由身旁保鏢攙扶，與昔日矯健的「功夫皇帝」形象大相徑庭。許多影迷對他的身體狀態表示憂心，紛紛留言期盼他能保重身體，平安健康。

李連杰公開手術後病床照。（影片截圖）

李連杰公開手術後病床照。（影片截圖）