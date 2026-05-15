佘詩曼生圖曝光　網民驚嘆51歲身形無敵：靚到黐線

即將迎來51歲生日的佘詩曼（阿佘），昨日（14日）穿上一襲淺綠色低胸吊帶性感長裙，搭配閃到爆鑽飾頸鏈出席品牌活動。現場狀態大勇的她，隨即被不少網民捕獲並將影片上傳至社交平台。片中佘詩曼對鏡頭笑容甜美，更主動做出「飯撒」比心手勢，冧爆全場。該片迅速引來大批網民熱議，紛紛驚嘆佘詩曼的凍齡神功。

佘詩曼對粉絲「飯撒」比心。（threads影片截圖）

笑容甜美。（threads影片截圖）

網民激讚佘詩曼身形無敵獲封女人天花板

大批網民看到生圖後瞬間暴動大讚：「靚到黐線」，更有不少人將焦點放在佘詩曼的身材管理上，大讚：「50幾歲 This body 無敵」、「50歲呢個身型呢個膚質不得了」，甚至封她為「女人天花板」。更有網民感嘆佘詩曼的地位與氣場無人能及，留言指：「其實佢真係好屈機，大把女人有錢過佢，都keep唔到佢咁，所以唔關錢事」。

佘詩曼激罕低胸勁搶鏡。（林迅景 攝）

佘詩曼今日勁靚！（大會圖片）

佘詩曼今日勁靚！（大會圖片）

網民笑稱：TVB藝人係咪全部食咗防腐劑？

對於佘詩曼的「逆生長」，網民形容她比起選美時期更有味道，直言：「佘詩曼而家仲靚過選港姐嗰時！你真係無人能及！」及「老實講 唔少女 但keep得好好 身型正 樣又靚 一啲都唔老 帶點女人味」。有人更笑指TVB女藝員保養得太誇張：「全部好似食咗防腐劑咁」。此外，亦有網民讚賞佘詩曼越老越有氣質：「佢後生時唔覺得佢靚，依家上左年紀開始覺得幾靚，係知性美」。

網民大讚佘詩曼。（threads截圖）

網民大讚佘詩曼。（threads截圖）