江美儀首談抗驚恐症歷程曾靠藥物佛學自救　嚴重時甚至崩潰到斷片

時年54歲的江美儀近日在接受周國豐的YouTube節目訪問時透露自己曾罹患嚴重情緒病，後更演變為驚恐症，深受長達二十年困擾。在訪問中她亦分享了自己如何透過藥物治療與佛學冥想對抗驚恐症的心路歷程。



江美儀接受周國豐的YouTube節目訪問。（YouTube@Kwok Fung Encyclopedia）

江美儀透露嚴重時無法在餐廳中央吃飯

在訪問中，江美儀坦言自己最初只是患上情緒病，後來病情惡化演變成驚恐症。她回憶當時發病最嚴重時，甚至無法在餐廳的正中間吃飯，自己情緒崩潰大哭時甚至會失去意識。「我最差係唔可以喺餐廳正中間食飯，好似好多人望住你，嗰啲聲好以鑽入你個腦，然後越嚟越大聲，你會得頂唔順，你行出去唞氣，慢慢會覺得好緊張，呼吸好急，心跳得好快，然後你開始喊，喊得最嚴重嘅係會失去知覺。」

江美儀透露發病嚴重時無法在餐廳中央吃飯。（YouTube@Kwok Fung Encyclopedia）

江美儀分享靠藥物和佛學走出困境

她坦言，一開始並未察覺到自己患上了情緒病。直至一次參加婦女節目訪問臨床心理學家時，才驚覺對方描述的症狀與自身狀況幾乎一樣。節目後她私下聯繫了專家咨詢。她透露早期接受心理治療時，常常哭到雙眼紅腫，但透過數次大哭才將內心的垃圾徹底倒出。除了看醫生及服用藥物調整血清素、配合運動分泌安多酚外，江美儀透露「佛學」是她走出困境的關鍵。身為處女座的她以往非常執著，事事要求完美，接觸佛學因果論後學會冥想，慢慢放下執念。

江美儀。（IG@elenakongmayyee）

江美儀呼籲大眾遠離負面評論

江美儀坦言，網絡上的那些負面評論殺傷力很重，她亦經常提醒身邊的人不要去接觸這些負面評論，更是形容這些評論就是垃圾，如果看了這些評論就會變成「收垃圾的人」。江美儀分享當時在拍攝林嶺東導演的電影時，導演要求她眼淚要違反「地心吸力」從特定角度流下。為了達到導演的嚴苛要求，她被逼至情緒臨界點，拍完哭戲後完全失控到停不下來，甚至衝到空地放聲大哭。在訪問的最後，江美儀更是呼籲大家不要陷入自我內耗的困境中。