龐景峰承認欠債50萬　不用去公廁沖涼已搬新屋：過返啲正常生活

撰文：薯條
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錢小豪與郭秀雲的兒子，兼「鋼鐵大王」後人龐傑繼子龐景峰（Andrew） 近年積極由演藝圈跨界商界，成功轉型成為企業家，創辦武術動作特技學校。

龐景峰撇落魄形象。（IG@andrew.pong）
龐景峰指雙親離婚後自己已甚少跟爸爸錢小豪接觸爸爸：「佢冇養大我，連我讀邊間中學同大學都唔知！」（資料圖片）

昔日情傷住工廈日打三份工兼公廁沖涼

龐景峰的創業路並非一帆風順。早前他與前港姐劉溫馨分手後，曾陷人生低潮，更被爆出當時為了節省開支而寄住朋友的工廈單位。為了維持生計，他一度「日打三份工」，甚至因居住環境簡陋，需要每天到公廁沖涼，生活艱辛令不少網民感到驚訝。

龐景峰已與前港姐劉溫馨分手。（IG@lau_wanhing）
龐景峰早前寄住朋友的工廈單位。（IG@andrew.pong）
為了賺錢，他早前接拍護髮廣告時甚至不顧危險親身上陣表演跳樓、跳車等高危特技，絕對「搵命搏」！（IG@andrew.pong）

龐景峰澄清：生活已返回正軌

不過，龐景峰最近終於走出陰霾，並已與愛犬遷入紅磡區大型屋苑。他接受訪問時大方分享現況：「𠵱家我ok呀，同愛犬已搬入紅磡區一個大型屋苑，過返啲正常生活。」他更澄清當初只是搬屋過渡期：「咁搬屋都需要時間嘅，𠵱家生活已返回正軌，新居交通方便好多，環境又舒服，租金合理。」

龐景峰走出陰霾與愛犬遷入紅磡區大型屋苑。（ig@andrew.pong）

斥資200萬開武館自爆仍欠債

身為西藏白鶴派第四代傳人的龐景峰，近3年積極轉型，與朋友合資七位數創立武術動作特技學校，教導體操、醒獅及武術動作特技。他坦言自己押上200萬資金，目前仍欠債50萬，但他看好武術傳承的發展潛力。他自豪表示：「𠵱家我係企業家，新道館成立3年，慢慢入到18間學校，除咗教導咗過百學生中國文化外，更取得穩定收入，係會睇到會有美好將來嘅。」他強調不算捱苦：「好多香港人都係咁啦，𠵱家我身體強健，又讀過書，就算打3份工都可以捱得到。」

龐景峰朋友合資七位數創立武術動作特技學校。（ig@andrew.pong）
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