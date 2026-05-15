《再見艷陽天》30周年聚會　陳秀雯神隱缺席轉型香薰治療師

亞視經典劇集《再見艷陽天》日前迎來播映30週年，監製楊紹鴻與鄧萃雯、商天娥等一眾骨幹藝人難得齊聚，共話當年收視神話，場面溫馨感人。然而，女主角陳秀雯的缺席成為不少劇迷心中的遺憾。



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《再見艷陽天》再聚首

轉眼間，經典劇集《再見艷陽天》已播出30週年。近日，該劇的一眾台前幕後難得齊聚一堂，舉行了一場溫馨的週年飯局。席上除了監製楊紹鴻外，多位實力派藝人如鄧萃雯、商天娥、林韋辰、吳浣儀、黃美芬、曾偉明、黃素歡、譚少英等悉數現身。

多位實力派藝人齊現身。（Facebook@楊紹鴻）

從分享的合照中可見，眾人把酒言歡，氣氛極其熱烈，彷彿時光倒流回到了當年的拍攝現場。監製楊紹鴻更在Facebook性情留言，稱這份情誼是「永恆的回憶」，並衷心感謝每一位同事：「因為有你哋，先至會創造《再見艷陽天》呢個神話。」這番話讓不少看著亞視劇集長大的觀眾大感觸動。

楊紹鴻配文永恆的回憶。（Facebook@楊紹鴻）

「秀巧」陳秀雯遺憾缺席惹網民思念

然而，在多張大合照中，網民始終尋覓不到靈魂人物女主角「秀巧」陳秀雯的身影，讓不少劇迷感到遺憾，紛紛在留言區表達失望之情：「真失望，無咗女主角陳秀雯」、「美中不足，女主角缺席」。除了陳秀雯外，劇中的「老爺」秦沛亦未有現身，網民紛紛敲碗希望下次能見到這對劇中的靈魂人物再度歸隊，讓30週年的紀念更臻圓滿。

陳秀雯未出現在聚會中。（微博圖片）

64歲陳秀雯轉型香薰事業

事實上，現年64歲的陳秀雯近年已處於「神隱」狀態，極少在公開場合露面。她上一次驚豔觀眾的演出，要追溯到2019年破天荒接拍ViuTV劇集《教束》。當時她在劇中飾演氣場強大的副校長，與已故老戲骨廖啟智之間的演技交鋒，至今仍讓觀眾津津樂道。

陳秀雯在2019年ViuTV劇集《教束》中飾演副校長。（劇照）

雖然影迷渴望見到她復出，但陳秀雯早已在人生下半場找到了新的熱忱。近年她專心轉型為香薰治療師，早年更憑藉努力考取了相關的文憑證書，並成功創立了自己的個人香薰品牌及網店。