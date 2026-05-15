魔音女團｜港姐冠軍宋宛穎負傷上陣　倪樂琳釋放野性虎爪手搶Fo

由蕭正楠主持的TVB綜藝真人騷《魔音女團》，今晚（15日）十點半播出最後一集。Team A莊子璇（Hilary）、廖慧儀（Jessica）、喬美莎（Chelsea）、蔡華英（Emily）、倪嘉雯（Carmen）、俞可程（Kanis）；及Team B宋宛穎（Sabrina）、鄧凱文（Eris）、盧映彤（Skylar）、邢慧敏（Sharon）、倪樂琳（Ellyn）、王汛文（Candice）將分別以隊名「Astera」及「Baby Beast」跳唱「終極考試日」指定考核歌曲《Lucky Star》，並接受班主任陳潔靈Miss Chan Chan、陳奐仁、韓國偶像學院社長Yong Heo及主持人蕭正楠的評核。「終極考試」評分準則，是評審們將根據「團隊整體」及「個人擔當」兩方面表現進行評分，從而挑選正式出道的6位「魔音女團」。

最後一集焦點圖片。（公關提供）

宋宛穎獲封「永遠的Ace」

2隊準女團齊齊以白色軍裝Feel短裙造型上陣，唱跳《Lucky Star》，兩隊之中，表現最為亮眼的，絕對是兩位港姐冠軍Sabrina及Ellyn，首先二人合作的Rap不但有台型兼眼神到位、且默契十足，十分搶眼。Ellyn在「終極舞台」更釋出了前所未見的野性魅力，不但頭髮亂舞、眼神懾人，當中一招「虎爪手」，亦深深吸引了陳奐仁的注意：「好Cute。」而Sabrina雖然是一貫的出色，但蕭正楠卻指她原來有腳傷在身，在負傷的情況下上陣依然狀態大勇，難怪獲封「永遠的Ace。」

兩位港姐冠軍好有潛質成為女團咁喎。（公關提供）

倪嘉雯染髮後脫胎換骨

與Sabrina及Ellyn同樣令人眼前一亮的，還有遭Miss Chan Chan點名稱讚的Carmen及Skylar，Missy Chan Chan：「Carmen！我未見過你咁放啦，同埋你染咗頭髮之後，成日人好似脫胎換骨咁，Unbelievable！」、「Skylar好誘人，好有女人味。」Miss Chan Chan另外還點名稱讚Hilary跳出了「甜美野性」：「你今日係有一種野性，你之前係甜美，但你今日係甜美得野性。」

Carmen真係好似放咗好多咁，難怪Miss Chan Chan點名讚。（公關提供）

Yong Heo指盧映彤「愈睇愈有魅力」

對於Skylar獲讚脫胎換骨，就連社長Yong Heo亦指她的魅力隨著特訓與日俱增：「我對你一開始唔係眼前一亮，但愈睇落你愈有魅力。」Yong Heo還指經歷了最終舞台，見到12位練習生「做好的可能性」。想見證12位魔音練習生在最終舞台展現的蛻變成果，記得今晚（15日）十點半收睇翡翠台播出最後一集的《魔音女團》。