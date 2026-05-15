關之琳姊弟激罕同框顏值爆燈　關世華靠玄學翻身買半山豪宅

現年63歲的「大美人」關之琳近年已淡出銀幕，居於市值1.5億元的半山豪宅的她享受著養尊處優的寫意人生。日前，她為小11歲的胞弟關世華慶祝生日，姊弟合照罕見曝光，關世華的狀態更惹來熱議。



關之琳依舊狀態驚人（IG@rosamundkwan）

關世華星味十足。（IG@kwan_sai_wah）

關之琳巨鑽閃爆全場 關世華星味濃郁

關之琳雖已年過60，但皮膚依舊白滑緊緻，一頭及肩長髮更顯濃密烏黑。她身穿簡單的白色休閒外套搭配藍色T恤，整體打扮散發著濃厚的少女感。然而，在這種隨意的裝扮下，她指間那枚閃爍奪目的巨型鑽戒依然成為了視線焦點，在不經意間展露了身為影壇大富婆的底氣與優雅氣質。

身為壽星的關世華，狀態同樣令人驚嘆。他繼承了已故影星父親關山的優良基因，五官深邃、濃眉大眼，與姐姐關之琳如同「餅印」一般，被網民公認為「男版關之琳」。當日他身穿黑衫，捧著生日蛋糕，身材挺拔且氣場十足。雖非圈中人，但那份沉穩的魅力與儒雅的富貴氣質，即便站在巨星姐姐身旁也絲毫不遜色，星味極濃。

關之琳胞弟關世華生日。（IG@kwan_sai_wah）

關世華的逆襲人生

雖然擁有得天獨厚的外型，但關世華的人生路並非一帆風順。他早年從美國回流香港，卻因投資失利破產。

關世華。（Facebook圖片）

在人生最黑暗的時期，關世華並沒有選擇依靠姐姐的名氣或財力度日，而是憑藉對玄學的濃厚興趣，毅然拜入著名風水大師蘇民峰門下，刻苦鑽研風水命理。學成後的關世華轉型成為專業風水師，憑藉精準的判斷與努力，事業經營得有聲有色。2021年，他更憑一己之力，豪擲1,625萬港元購入中半山豪宅。