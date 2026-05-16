歌手2026丨湖南衛視5.22首播　特別企劃回訪容祖兒周深等歌手

湖南衛視與芒果TV聯手打造的殿堂級音樂競技節目《歌手2026》（即《我是歌手》第十一季）即將重磅回歸！作為每年皆能引爆全網話題的指標性節目，今年不僅迎來了播出十周年的重要里程碑，更在賽制與互動機制上進行了全面革新。



內地爆紅綜藝《歌手》已經到第十一季了。（微博截圖）

《歌手2026》官方此前還招募大眾評審。（微博圖片）

十載輝煌回顧 歷屆大魔王驚喜現身

在正式開賽前，節目組精心準備了「十週年特別回訪企劃」，並定檔於5月15日晚間7點30分率先播出。這期特輯將帶領觀眾走進時光隧道，重溫黃綺珊、容祖兒、周深及那英等歷屆實力派大魔王當初站上這個神聖舞台的初心與掙扎，並首度揭露那些鮮為人知的幕後動人故事，透過這些動人故事，為接下來的激烈賽事進行最完美的暖場。

黃綺珊，韋唯（微博截圖）

張潔怡，容祖兒（微博截圖）

蕭敬騰，騰格爾（微博截圖）

楊坤，周深（微博截圖）

那英，李佳薇（微博截圖）

歌手直播生存戰 「想看值」主導賽局

最令觀眾熱血沸騰的《歌手2026》正式競演，已敲定於5月22日起，每週五晚間19:30以最考驗實力的「現場直播」規格震撼登場。為了突破過往十季的框架，本季破天荒導入了「月度聯賽」的全新概念。在這項革新賽制下，歌手們每個月都必須面臨極度高壓的生存保衛戰，稍有不慎便可能面臨淘汰危機。

《歌手2026》已敲定於5月22日起，每週五晚間19:30播出。（微博截圖）

不僅如此，本季更將賽局的影響力交還給大眾。節目首度引入了觀眾「想看值」投票機制，這意味著螢幕前粉絲與觀眾的喜好與期待，將轉化為實質的數據，直接左右節目的走向與歌手的命運，大幅提升了節目的懸念與火藥味。

全民星探發威 網民推薦將決定舞台陣容

為了將互動參與感拉到極致，《歌手2026》更破天荒地開啟了「全民舉薦通道」。即日起至5月27日為止，無論是你心中隱藏的寶藏級實力歌手、默契十足的音樂合夥人，還是渴望在神級舞台上被重新演繹的經典曲目，觀眾都能夠親自上陣點名推薦，讓每位樂迷都能成為這場音樂盛宴的幕後推手。