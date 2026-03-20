《歌手2026》擬邀名單流出　鄭欣宜或會參加彌補上季缺席遺憾？

內地綜藝節目《歌手》系列自2013年首播至今已逾十多年，每每播出都掀起話題，更曾令鄧紫棋（G.E.M.）、黃綺珊等歌手翻紅。去年《歌手2025》陳楚生、Mickey Guyton、單依純等人激烈爭冠更創下收視神話，令今年的《歌手2026》更添期待。



《歌手2025》冠軍是陳楚生。（微博@湖南衛視歌手）

《歌手2025》單依純與王力宏合唱收視極高。（微博@湖南衛視歌手）

網傳《歌手2026》擬邀名單

近日網上傳出《歌手2026》的擬邀名單，列出擬邀的眾多歌手的關鍵詞，其中包括國民OST霸主、國家隊神曲締造者、搖滾老炮、全能音樂天才、華語Live王、先鋒音樂新生代、金曲唱作天后、教科書級唱作人、活力海豚音&拉丁天后、全球音樂獎項大滿貫王者、美國R&B標竿人物、英國最強00後創作才女、歐美搖滾新勢力……

網傳《歌手2026》擬邀名單關鍵詞。（網上圖片）

網民猜測名單

而不少網民就隨着關鍵詞瘋狂猜測歌手人選，指出國民OST霸主可能是周深或張碧晨，而猜測全能音樂天才的人選是劉憲華的呼聲極高；至於金曲唱作天后的猜測人選超級多，包括：王菲、梁靜茹、張靚穎、蔡健雅、劉若英、孫燕姿、莫文蔚……

網民猜測周深有可能參加《歌手2026》.（微博@周深工作室）

大批網民猜測劉憲華會參加《歌手2026》。（微博@劉憲華）

鄭欣宜或會參加《歌手2026》

除了擬邀名單的關鍵詞之外，還有自稱知情人士的網民爆料稱《歌手2026》的首發陣容中有「教科書級唱作人」王錚亮，以及劉惜君和鄭欣宜亦有極大機會現身。並稱鄭欣宜因去年受傷退賽感到遺憾，今年有望確認加盟首發。

鄭欣宜因去年《歌手2025》因傷退賽。（網上圖片）