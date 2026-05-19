大龍鳳舞台劇2026香港加場｜門票公售攻略+購票連結+座位表
《大龍鳳》舞台劇將於2026年7月24日-8月2日及8月4日-9日、8月11日-13日 在西九文化區自由空間大盒舉行，會在滙豐信用卡獨家優先訂票，並會在Klook開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
《大龍鳳》舞台劇2026香港 | 加場詳情
演唱會日期：2026年7月24日-8月2日、(加場)8月4日-9日、8月11日-13日
演唱會時間：晚上8時
演唱會地點：西九文化區自由空間大盒
門票價錢：$1,080*/ $780/ $560 (每張門票需另支付HK$50手續費)
*門票包含「新人回禮小禮物」，及有機會與主家合照
《大龍鳳》舞台劇2026香港加場 | 公開發售
公開發售平台：Klook
公開開賣日期：2026年5月20日
公開開賣時間：早上10時起
《大龍鳳》舞台劇2026香港 | 滙豐信用卡獨家優先訂票
優先訂票渠道：Klook
門票發售時間：2026年5月18日 10:00am
演唱會門票網購信用卡推介
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優惠受條款及細則約束。
《大龍鳳》舞台劇2026香港 | Klook 4個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。
技巧2｜預習購票流程
在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。
技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。
技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡
以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。