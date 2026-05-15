Gareth.T湯令山演唱會2026澳門｜門票優先/公售攻略+連結+座位表

Gareth.T湯令山《Gareth.T－Prince Of nothing 湯令山 - 心零王子》演唱會將於2026年7月4日（星期六）在銀河綜藝館舉行，暫未公佈發售時間及平台，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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演唱會海報。（IG@chessman_macau）

Gareth.T湯令山演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：7月4日（星期六）

演唱會時間：晚上8時

演唱會地點：銀河綜藝館

門票價錢：MOP/HKD 1,288 / 988 / 788 / 588

注：結算貨幣以購票平台為準。

Gareth.T湯令山（IG@gareth_tong）

Gareth.T湯令山演唱會2026澳門 | 優先購票

優先訂票渠道：暫未公佈

門票發售時間：暫未公佈

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優惠受條款及細則約束。

Gareth.T湯令山（IG@gareth_tong）

Gareth.T湯令山演唱會2026澳門 | 公開售票

公開發售平台：暫未公佈

公開開賣日期：暫未公佈

公開開賣時間：暫未公佈