Gareth.T湯令山演唱會2026澳門｜門票優先/公售攻略+連結+座位表
撰文：亞瑟 多娜
出版：更新：
Gareth.T湯令山《Gareth.T－Prince Of nothing 湯令山 - 心零王子》演唱會將於2026年7月4日（星期六）在銀河綜藝館舉行，暫未公佈發售時間及平台，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
Gareth.T湯令山演唱會2026澳門 | 詳情
演唱會日期：7月4日（星期六）
演唱會時間：晚上8時
演唱會地點：銀河綜藝館
門票價錢：MOP/HKD 1,288 / 988 / 788 / 588
注：結算貨幣以購票平台為準。
Gareth.T湯令山演唱會2026澳門 | 優先購票
優先訂票渠道：暫未公佈
門票發售時間：暫未公佈
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Gareth.T湯令山演唱會2026澳門 | 公開售票
公開發售平台：暫未公佈
公開開賣日期：暫未公佈
公開開賣時間：暫未公佈