李芷晴華麗轉身做女神Miss教藝術課程　點名搵焦浩軒拍住教書

經典長劇《愛回家之開心速遞》宣佈停播在即 ，藝人李芷晴雖然依依不捨，日前仍出席泠動，親身到特殊學校教授藝術相關課程，望透過活動為學生提供多元的創作機會 ：「我第一次教授特殊學校嘅學生，所以事前都要做足功課，盡量了解多啲學生嘅程度同埋需要，好開心校長畀我事前去觀課，發現學生嘅創造力以及能力非常之高！其實小朋友有陣時難免會發一啲小脾氣，但係佢哋都好易氹，好容易可以轉換到情緒，反而教學嘅時候可以感受到佢哋可愛嘅地方。」

啟動禮合照。（公關提供）

拍劇教學樂苦參半

雖然劇集停播在即，李芷晴忙於劇集拍攝工作，亦籌備緊嚟緊教班嘅教材：「最近都依然係忙緊《愛回家》嘅拍攝啦，亦都籌備緊嚟緊教班嘅教材！我覺得兩份工作真係好唔同，做演員可能除咗要熟讀劇本、磨練演技同埋臨場嘅應變，仲可能需要接受大眾嘅評價。而老師就要好好照顧學生，準備好教材，而且一樣會有好多唔同嘅突發狀況，所以我覺得係各有各嘅難處，但係亦都會各有各開心嘅地方。」

開心合照，齊齊比耶。（公關提供）

曾因《女神配對計劃》負評感到不快

貴為女神的李芷晴「華麗轉身」做老師 ，勢必深受「爸爸」歡迎親身接送返學 ：「哈哈！咁又唔會嘅 ，不過以前教畫嘅時候我嘅衣著打扮都會盡量樸素啲、斯文啲 ，符合返一個教師嘅感覺 ，最重要係受學生嘅歡迎，以前啲學生見到我都好開心 ，會好鍾意同我上堂 。」早前參加《女神配對計劃》而被網民批評，李芷晴表示都曾為評論感到不快：「其實我自己本身都唔係咁硬淨，我覺得係訓練出嚟嘅，特別係經歷過之前嘅真人show，都有試過因為大家嘅評論而唔開心 ，但係而家就會分析大家嘅意見 ，到底係理性嘅建議定係純粹想宣洩一啲自己嘅情緒 ，如果理性嘅建議我都一樣會好虛心咁接納 ，但係如果對方純粹想宣洩情緒 ，咁我都盡量唔會俾佢影響到 。總有人鍾意自己、討厭自己 ，所以都唔可以太執着 。」

李芷晴認真回答小朋友的問題。（公關提供）

想搵焦浩軒一齊做義工

呢次李芷晴做義工教藝術 ，佢就話想邀請最強CP焦浩軒幫忙 ，但未知對方檔期安排 ：「帶埋焦仔去做義工都好喎 ，等我安排下先呢個係一個 good idea ，等我問下佢有冇興趣同時間一齊去先 。我都希望自己嘅另一半係有愛心同埋耐性會高啲 ，如果大家一樣都咁有愛心 ，咁可能會有更加多嘅共同話題 ，最緊要係大家嘅價值觀都吻合 。」