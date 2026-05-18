IT狗2.0｜凌文龍黑化惹網民熱議　魏浚笙暖心寄語要擁抱真實自己

ViuTV劇集《IT狗2.0》故事延續paypayduck在初創界的熱血傳奇，本季阿信(凌文龍飾)率領Bornhub原班人馬強勢回歸，向更高難度挑戰，全面進軍 NFT、元宇宙、Web3、人工智能(AI) 等尖端科技領域。面對新科技浪潮帶來的機遇與衝擊，這群「IT狗」能否繼續為世界構建「A Better Tomorrow」呢?

ViuTV 劇集《IT狗2.0》。（公關提供）

凌文龍向魏浚笙提出收購遭拒絕

熱播劇集《IT狗2.0》劇情進入結局篇，初創公司「Deltouch」發展好景不常。5月12日晚一集的劇情講述了阿信向Jayden(魏浚笙 飾)提出收購建議，Jayden最終決定拒絕好意，選擇與夥伴小春(麗英 飾)堅守這份創業夢想。唯阿信最終在Jayden和Kenneth(岑珈其 飾)毫不知情下，暗地收購了Deltouch三分一股權。阿信的「黑化」舉動令網民大感震撼,紛紛猜測昔日的創業戰友是否終將反目。

《IT狗2.0》進入結局篇,。（公關提供）

魏浚笙暖心寄語要擁抱真實自己

再次飾演Jayden，魏浚笙(Jeffrey)感觸良多，直言這是他人生第一個電視劇角色，別具意義:「今次再拍《IT 狗 2.0》，我覺得係經歷咗佢嘅經歷同長大，自己都變得成熟少少。」提到與「大佬」珈其的對手戲，Jeffrey 幽默表示:「Kenneth Sir 成日會走嚟『潤』吓我、畀啲指示我,雖然啲指示可能冇乜用，但由於佢係評判之一，點都要畀返兩分薄面佢。」經歷兩季洗禮，Jeffrey 寄語觀眾要學會自我認同:「上天創造你都係獨一無二,所以要擁抱真實嘅自己。」

劇情裡面細節滿滿。（公關提供）

麗英自爆拍攝最大敵人是「忍笑」

飾演小春的麗英則透露，今次拍攝最大敵人是「忍笑」:「珈其同小龍(凌文龍)成日有啲意想不到嘅火花，真係好難忍！加上劇本設定好正，Jeffrey咁靚仔，竟然要做一個鼓勵人唔好 P 圖、用真面目示人嘅角色，呢種反差我覺得好好笑。」

二人氛圍感十足。（公關提供）

Paypayduck上市變鬧劇

5月12日晚一集的劇情另一亮點，莫過於Paypayduck終於成功掛牌上市。阿信邀請眾Bornhub同伴一同進行敲鐘儀式，本應是感人的一刻,豈料阿信在敲鐘當下失手，意外傷害到身旁的Kenneth，令隆重場面瞬間變為爆笑鬧劇。

Paypayduck上市變鬧劇。（公關提供）

第二季更著重探討科技發展

除了搞笑情節，第二季更著重探討科技發展的深層問題。陳湛文認為今次劇本提升了層次，不再僅限於創業辛酸，而是深入探討Web3與科網發展的「紅海」競爭。余逸思則補充，劇中的科技願景甚至超越現實:「我哋講緊Web3唔係一個口號，而係要每個人落手落腳參與。科技一直向前行，如果人類唔向前行，最終可能會被淘汰。」

故事感好強。（公關提供）

最後,陳湛文盼望劇集能引發大眾對「初衷」的思考:「大家一齊行，各自發展到越行越遠，個理念係咪仲係當初咁樣？可能因為多咗顧慮，未必係遺忘咗，只不過係已經冇咁純粹。」