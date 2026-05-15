香港探秘地圖1-5集劇情｜黎耀祥開頻道玩念力+孔德賢中咒惹霉運

《香港探秘地圖》是由《心理追凶 》、《靈戲逼人》王偉仁監製、李昊、陳可兒編審的全新靈異輕喜劇5月18日起逢周一至五晚八點半於翡翠台播映。劇集主要演員有主要演員有黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、倪嘉雯、孔德賢、袁文傑、楊玉梅、關曜儁、黃子桐等人。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。

《香港探秘地圖》第1-5集劇情

《香港探秘地圖》第一集 (05/18)

打假網紅畢萍發現玄學家莊一臣，在其網上節目《探秘地圖》中大肆渲染年輕女子王秀儀於公園離奇昏迷一事。莊一臣不但將事件描述得疑幻疑真，更號召一眾支持者前往醫院集氣，聲稱要透過念力喚醒秀儀。畢萍向來不相信此類說法，認定無非是裝神弄鬼之舉，遂決定親赴現場拍片，務求揭穿對方。豈料她竟在醫院親眼目睹，莊一臣果真令秀儀甦醒過來，整個計劃頓時被徹底打亂。

其後，莊一臣為擴充《探秘地圖》的製作規模，舉辦了一場公開招聘會。畢萍為趁機拆穿其真面目，邀請好友高文彬一同參加。然而面試期間，文彬不但未能配合畢萍的計劃，反而被莊一臣的表現所折服。與此同時，莊一臣亦看中畢萍身為打假網紅的網絡身份及其影響力，主動提出合作。畢萍抱着深入調查、查明真相的決心，最終與文彬一同加入，成為《探秘地圖》的受聘成員。

《香港探秘地圖》第二集 (05/19)

畢萍與文彬第一日上班，便發現王秀儀同樣獲聘加入公司，三人就此成為同事。莊一臣隨即率領眾人前往鵝頸橋，實地拍攝「打小人」習俗，期間更發現一位據說極為靈驗的盲婆。畢萍為測試盲婆是否確具靈力，竟要求對方以打小人的方式向自己施咒。文彬擔心畢萍遭遇不測，立即自薦代替她承受詛咒。其後，文彬接二連三遇上倒霉事件，遂深信盲婆的詛咒已然應驗。

畢萍向來篤信科學理性，對此事自然不以為然，認定整起事件必定是有人從中作梗。她甚至推測，根本就是莊一臣與盲婆事先串通設局，合謀上演一齣欺騙眾人的戲碼。經過一輪暗中偵查，畢萍終於掌握了一些關鍵的發現。

《香港探秘地圖》第三集 (05/20)

大學校園發生離奇事件，醫科生韓國豪滿身傷痕，在醫學大樓向清潔工求救，聲稱被一名身穿民初服裝的神秘女子襲擊。該名清潔工隨即將消息提供予《探秘地圖》。畢萍、文彬與秀儀接報後立刻展開調查，發現大學在十五年前亦曾發生極為類似的怪事。據悉，當年數名學生同樣報稱目睹一名民初裝扮的神秘女子，同日更有一名女學生意外身亡；而其中一名涉事學生，正是現已擔任大學教務主任的嚴正。畢萍向嚴正查問期間，明顯感覺到對方對當年事件有所隱瞞。

在調查過程中，秀儀與國豪因相處機會增多，兩人之間漸漸產生了微妙的感情。

《香港探秘地圖》第四集 (05/21)

畢萍與團隊終告揭穿了嚴正多年來極力隱瞞的真相，徹底釐清大學校園內那則民初女鬼傳說的來龍去脈。此後，眾人將調查重點重新放回國豪遇襲的謎團之上。經過一番仔細推敲，畢萍與文彬終於了解，國豪當日身受重傷之際，何以選擇向清潔工求救，而非向其他人求助。

正當謎底逐步解開之際，秀儀與國豪恰巧正在單獨約會。畢萍擔心秀儀因過於接近國豪而發生狀況，立刻與文彬趕赴約會現場。

《香港探秘地圖》第五集 (05/22)

金氏家族二房遺孀金夫人，與大房長子金俊熙，正就金叵羅大廈的業權問題進行訴訟。同一時間，大廈內一個空置單位傳出詭異的女子聲音，引起人心惶惶。畢萍查得該單位的業主正是大房孻女金智賢。據了解，智賢曾透露將赴外地結婚，此後便再無出現。金夫人一聽錄音即認出，該把女聲正是智賢本人。而俊熙則對外宣稱收到智賢的親筆信，表明身後會將遺產遺留給他這位異父異母的兄長。

畢萍追查詭異女聲的來源，過程中更得悉一個泰文名字。與此同時，莊一臣受俊熙委託舉行招魂儀式，扶乩所得結果，竟同樣顯示出該泰文名字。

《香港探秘地圖》演員

黎耀祥 飾 莊一臣

黎耀祥飾演莊一臣。（TVB）

龔嘉欣 飾 畢萍

龔嘉欣飾演畢萍。（TVB）

丁子朗 飾 高文彬

丁子朗飾演高文彬。（TVB）

楊玉梅 飾 金夫人

楊玉梅飾演金夫人。（TVB）

袁文傑 飾 龍貴