重案解密｜岑麗香手指成勝負關鍵　姜大衛苗僑偉演父子毫無違和感

《重案解密》由優酷與寰亞聯合出品、蔡晶盛執導、鄧特希編劇、苗僑偉、岑麗香、陶大宇、周家怡、洪永城等演出的犯罪懸疑劇，5月15日晚8點30分翡翠台連播兩小時結局篇，壓軸奇案是「富豪綁架撕票案」。



岑麗香與三哥一齊用手指扮槍，命令大宇棄械投降。（公關提供）

周永權綁架賀仲昆另有隱情

劇情講述殺死警長杜凱斌（苗僑偉飾）妹妹杜凱琳（糖妹飾）與男友馬小東（麥子樂飾）的疑兇周永權（陶大宇飾），原來一早認識杜凱斌患失智症的父親杜震華（姜大衛飾），更多次到老人院帶杜震華外出，意圖不軌。之後周永權綁架富豪賀仲昆（史洪波飾），但周永權收到贖金後仍將肉參撕票，原來另有內情。

當日大宇游說糖妹協助綁架富豪，但糖妹不肯慘被禁錮，最後更被大宇的手下殺死。（公關提供）

苗僑偉陶大宇神級對決

今晚一集焦點當然是兩大「師奶殺手」苗僑偉（三哥）與陶大宇的「宿命對決」！其中兩人在老人院擎槍對峙一幕緊張刺激，三哥槍指大宇，大宇則持槍對着全神貫注睇波、懵然不知身陷險境的姜大衛……至於壓軸一幕更是全集的高潮位，大宇持槍挾持飾演三哥老婆李思怡的周家怡，期間大宇承認當年禁錮糖妹，但因女方想逃走，被他手下發現才施毒手。之後岑麗香趕至，竟用手指扮槍指着大宇，並作出警告：「你再唔放低槍，我就開槍！」到底是什麼一回事？三哥與香香能否將大宇繩之於法？

槍指姜大衛的大宇與三哥對峙，劇力萬鈞。（公關提供）

陶大宇「丁益蟹」上身直逼老竇丁蟹

高大威猛的三哥飾演警察固然入型入格，舉手投足都散發「型佬」味道。至於大宇演黑幫大佬霸氣外露，更滿口歪理，十足當年他演出《大時代》的經典角色丁益蟹！大宇虐殺富豪一幕非常殘忍，他先用棍毆打富豪，再用膠袋笠頭，盡顯兇殘個性。當他被三哥指害死糖妹時，大宇理直氣壯反駁：「我從來冇諗過害死華叔個女」、「佢嘅死係意外」、「佢嘅死完全同我冇關係」、「係我嗰兩條𡃁做多咗嘢咋」、「你個妹出咗事，我都好唔安樂！」當三哥指大宇找刀手殺死麥子樂，大宇竟說：「我有畀安家費㗎」、「你唔好講到咩都因為我而起！」可見其角色從不覺得自己做錯，行為兇殘霸道與丁益蟹無異，扭曲性格甚至直逼「父親」丁蟹！

丁益蟹是陶大宇的經典奸角。（公關提供）

78歲姜大衞飾67歲苗僑偉父親引熱議

另外，78歲姜大衞飾演67歲三哥父親成為網民熱話！雖然兩人年紀相差11年，但演父子零違和感，不少網民讚有新鮮感。除了因為三哥保養得宜外，亦有賴金像獎「最佳男配角」姜大衞的神級演技。姜大衛演失智症老人非常「生活化」，雖然經常忘記人名或往事，語速及行動亦有點緩慢，但當他突然記起重要事情會滔滔不絕，還帶有幾分精靈，演繹失智症老人的日常恰到好處，不負「最佳男配角」之名。