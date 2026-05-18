楊婉儀女兒最新模樣五官深邃分明　全力支持愛女性向選擇極開通

前港姐冠軍楊婉儀的人生經歷起伏跌宕，從當年在TVB憑「石敏」一角溫柔入屋的當紅花旦，到後來因丈夫背負千萬債務而傳出要抵押后冠救急，經歷了不為人知的艱辛。如今，她不僅與「Mini Me」愛女成為大學同門師姐，更以超乎常人的包容心力撐女兒的中性選擇與性向。



楊婉儀同女兒（IG@winnieyyoung）

楊婉儀大方力撐愛女性向選擇

前港姐冠軍楊婉儀的女兒自箍牙後，五官輪廓顯得更為深邃分明，尤其那一雙靈動的大眼睛，與媽媽極為神似，簡直是同一個模子印出來的。對愛女寵愛有加的楊婉儀，私底下更經常甜稱女兒為自己的「Mini Me」。除了美貌的傳承，兩母女在學歷背景上也一脈相承，女兒目前正就讀於媽媽的母校三藩市州立大學，讓兩人在現實中變成了同門師姐妹。

女兒目前正就讀於媽媽的母校三藩市州立大學(IG@winnieyyoung）

當年楊婉儀正是從該校新聞傳播學系畢業後，於1995年返港參選港姐一舉奪冠入行。而對於女兒過去曾大方晒出與女伴的接吻照、展現中性打擺，開明的楊婉儀亦公開表示全力支持女兒的性向選擇，盡顯母愛的包容與開通。

楊婉儀女兒曾大方晒出與女伴的接吻照（IG@kz.riff）

曾獲電視台力捧演活無數經典角色

回顧楊婉儀當年的演藝生涯，新聞系畢業的她最初以口才見稱，主要擔任司儀與主持工作，曾擔綱經典體育節目《體育世界》及大型慈善節目《歡樂滿東華》的主持人。自1997年起，她獲得TVB全力力捧，轉戰劇集領域後旋即憑藉親切形象入屋。其中最深入民心的角色，莫過於長壽處境劇《真情》中溫柔體貼的「石敏」，以及在《戇夫成龍》中飾演的「楊佩君」，細膩演技大獲好評。此外，她亦在《刑事偵緝檔案 III》、《茶是故鄉濃》、《金牌冰人》及《十萬噸情緣》等多部經典重頭劇中擔綱重要角色，其知性與溫網的螢幕形象至今仍讓不少電視迷津津樂道。

楊婉儀在《戇夫成龍》中飾演的「楊佩君」（《戇夫成龍》劇照）

傳受丈夫千萬債務牽連遠走美國

然而，正當事業一帆風順之際，楊婉儀於2003年選擇與前練馬師王登平之子王瑞勳共締連理，婚後育有一對子女，本以為組織了幸福家庭，隨後更轉投教育界開辦幼稚園。可惜好景不常，其夫後來頻傳投資失利並欠下逾千萬巨債，令楊婉儀受到重創並受牽連。當時甚至有傳言指她不得不抵押珍貴的港姐后冠及旗下物業以解財困。歷經生活巨變後，她於2019年毅然帶同子女遠赴美國重新開始。近年在她的社交平台上，不時能看到她與子女的溫馨互動與平靜生活，卻唯獨不見丈夫的身影，這段曾共同面對風雨的婚姻現況究竟如何，也引來了不少網民的種種揣測。