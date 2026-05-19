呂頌賢撞樣圈中型男獲讚「港版木村拓哉」　自爆曾抗拒提起令狐沖

呂頌賢（Jacky）近年主力在內地發展，最近更榮升監製轉攻幕後，日前他回港接受了《娛樂頭條》主播Angela俞詠文的專訪並分享近况。呂頌賢坦然現在生活仍然非常忙碌：「其實我仲有好多嘢做，嚟緊將會做一個內地短劇嘅監製，我都係第一次做監製，我想做幕後好多年㗎喇！因為拍劇我覺得好辛苦，點知做完監製之後，先至發覺原來做演員先至係最幸福！因為做幕後要兼顧好多嘢，講真我都想返嚟香港工作，希望有人請啦! 哈哈哈! 」

呂頌賢(Jacky)回港接受Angela俞詠文專訪。（公關提供）

呂頌賢談早年肺部感染昏迷十四天

講到早年曾因肺部感染於ICU昏迷十四天，呂頌賢反而最擔心太太：「因為佢形容當時衝入醫院就好似睇劇咁！啲人走嚟走去，拉曬簾，插曬喉！我就攤喺嗰度！當時我醫生仲話未度過危險期，你話係咪嚇死佢呀! 雖然經歷過死過翻生，但係面對生死，都冇乜唔同，如果醒唔返嘅話咪冇嘢囉! 都係咁啦！」

呂頌賢談早年肺部感染。（公關提供）

呂頌賢自爆曾抗拒提起令狐沖

於呂頌賢的演藝生涯中，都有很多重要的角色，最重要嘅當然是令狐沖！Jacky笑言曾經抗拒經常提起令狐沖：「如果冇咗令狐沖，可能大家都唔知道邊個係呂頌賢，不過我以前啱啱北上發展嘅時候，我係好抗拒令狐沖，我覺得都過咗去囉！做乜成日提啫？！最唔鍾意嘅成日同人哋比囉！到有一日真係嫌煩啦!我就話，係呀!我就係令狐沖！啲人反而好開心喎! 咁算啦!你話係就係啦! 」

呂頌賢自爆曾抗拒提起令狐沖。（公關提供）

呂頌賢被稱「港版木村拓哉」

另外，呂頌賢被稱為「港版木村拓哉」，他就表示不好意思：「邊度似啫？人哋咁型我邊會似呀？其實都唔知係咪當年傳媒製造出嚟！最記得開頭時係木村拍緊《悠長假期》最hit嘅時間，我當時喺化妝間，眾所週知鄭裕玲好鍾意木村拓哉，突然間化妝姐姐就話木村拓哉嚟喇! Do姐即刻話邊個？邊個似木村？嚇到我呀！跟住佢問係咪我？我話唔係我唔係我！哈哈哈！」而近年亦有人說呂頌賢和呂爵安很相似，Jacky笑言有機會的話，亦不介意「父子檔」上陣。