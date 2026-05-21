MC夢直播爆料邊伯賢曾遭引誘賭博　THE BOYZ成員疑告密害慘隊友

車佳元所經營的經紀公司One Hundred Label及其旗下子公司（INB100、Big Planet Made），被爆長期積欠藝人薪資，車佳元名下豪宅更因欠稅遭扣押拍賣，旗下邊伯賢、泰民、THE BOYZ等藝人遭拖欠的薪資至少達10億韓元（約500萬港幣），甚至長達五個月無法推出實體專輯，公司員工薪水亦被無故停發。SHINee成員泰民甚至自掏腰包，墊付員工薪資。

MC夢直播爆料。（IG截圖）

MC夢爆邊伯賢曾遭引誘賭博

韓國媒體曾報導，歌手MC夢（申東鉉）與One Hundred Label代表車佳元存有婚外情關係。近期MC夢於直播中爆料，建築商車俊英（車佳元的叔叔）曾主動聯繫邊伯賢，提出願意提供資金邀請他前往拉斯維加斯參與高額賭局。但是目前並無任何證據顯示邊伯賢接受邀約或涉入賭博，邊伯賢方面亦始終未針對此事作出回應。而後MC夢在第二次直播中，為牽扯到邊伯賢一事致歉，他表示：「我現在對伯賢感到十分抱歉，也非常非常疼惜他。世上沒有像他這麼好的孩子了，我不想再多作提及。」

MC夢爆邊伯賢曾遭引誘賭博。（IG@baekhyunee_exo）

MC夢爆THE BOYZ成員崔澯熙背叛隊友

MC夢亦於爆料中提及，THE BOYZ成員崔澯熙向One Hundred Label告密原所屬公司IST提出的續約金額，致使成員們與One Hundred Label談定的簽約金減少5億韓元（約250萬港幣）。THE BOYZ隊長李上淵在與One Hundred Label接洽期間，為替成員爭取更高簽約金，向MC夢謊稱原所屬公司IST開出20億韓元的續約條件，因此One Hundred Label願意給予同等金額。但後續因崔澯熙告密一事，最終One Hundred Label僅給予每位成員15億韓元的簽約金。