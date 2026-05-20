陳美齡胞姐陳曦齡罕曝光　創辦維特健靈自爆曾慘遭校園霸凌

現年70歲的「一代玉女」陳美齡，近日專程返港擔任鄭國江入行半世紀慶祝活動的嘉賓。活動結束後，她於社交平台曬出與鄭國江的合照，畫面中還罕見出現其胞姐陳曦齡的身影。



陳美齡擔任鄭國江入行半世紀慶祝活動的嘉賓。（FB@陳美齡細語）

陳美齡現身鄭國江演唱會擔任嘉賓

於近日舉行的鄭國江演唱會上，陳美齡應邀擔任嘉賓，演唱了多首由鄭國江為她填詞的經典金曲，包括《香港、香港》、《蝴蝶戀》及《忘憂草》等。二人相交多年情誼深厚，此次陳美齡更特地抽空返港撐場。演出結束後，陳美齡於社交平台分享與鄭國江的合照，並配文真誠感謝：「鄭國江老師是偉大的詩人，把我們說不出來的感受化為歌詞，令我們的人生更豐富、更充滿感動。」

陳美齡擔任鄭國江入行半世紀慶祝活動的嘉賓。（FB@陳美齡細語）

陳美齡與陳曦齡狀態驚人

除此之外，陳美齡的胞姐陳曦齡亦親臨現場，為妹妹的演出打氣支持。在二人公開的合照中，可見姊妹倆緊靠彼此、手挽著手，笑容燦爛，感情十分要好。陳美齡與姐姐陳曦齡臉上均未見歲月痕跡，網民紛紛大讚「凍齡女神」。

陳美齡與陳曦齡狀態驚人。（FB@陳美齡細語）

陳曦齡自爆學生時期慘遭排擠

陳美齡的胞姐陳曦齡是知名的兒科醫生，畢業於香港大學醫學院，同時亦是健康產品公司維特健靈的創辦人。其丈夫是素有「富豪御醫」之稱的謝德富，謝德富原本是陳曦齡大學時的教授，陳曦齡坦言，當年是被他的一片癡心打動，才與他相戀結婚。陳曦齡曾於《東周刊》訪問中提及，學生時期她常跟隨大姐陳依齡到電視台兼職，因此屢遭同學冷嘲熱諷，甚至有一次放學時，單車車胎被人惡意放氣，就連當時的教授也對她帶有偏見。