ViuTV新戀綜25歲素人Rachel真身曝光震驚網民　驕人身材可愛性格

在最新配對節目《The Choose Day》中亮相的素人美少女Rachel，憑藉大方、自信的陽光氣場迅速走紅，其毫不扭捏的表現甚至被指蓋過主持練美娟的光芒，更在亮相節目不到一小時就即刻配對成功。



素人Rachel上邱比特節目。（IG@rachel_lnk_0804）

素人Rachel陽光自信氣場瞬間壓過練美娟

在最新播出的節目環節《The Choose Day》中，一位名叫Rachel的素人女生出場便引發網民熱烈討論。Rachel一出場就展現出毫不扭捏的大方態度，直接表明希望認識身高178cm以上、外型陽光的男生。她那可愛開朗的性格以及自然不造作的對答方式，在眾多素人中顯得格外脫穎而出，迅速成為全場焦點。相比起一般相親節目中女生常見的害羞與扭捏，Rachel展現出的強烈自信形成了鮮明反差，不少網民更直言，這次連主持練美娟都遇到了強勁對手，當Rachel坐在娟姐身邊時，其自信耀眼的氣場甚至讓娟姐也瞬間相形見絀。

素人Rachel上節目大方自信。（Viu TV截圖）

自爆擇偶標准。（Viu TV截圖）

不少網民表示，自信氣場壓過練美娟。（Viu TV截圖）

素人Rachel英國修讀演藝隻身回港追夢

隨著節目熱播，這位大方美少女的真實身份亦迅速被網民起底。現年25歲的Rachel背景相當不俗，她畢業於英國大學的演藝與表演學系，畢業後毅然決定獨自一人返回香港闖蕩，勇敢追尋自己的舞台夢。她對跳舞和舞台表演抱有無比的熱忱，曾感性表示，每當自己站在聚光燈下，聽到觀眾的掌聲與支持，就能真切感受到夢想正在一步一步成真。

翻查其社交平台資料，Rachel目前正擔任香港金牛啦啦隊成員，平時經常大方分享精湛的表演片段及展現驕人身材。熱愛挑戰的她形容自己是一個會不斷為人生設定新目標、一次又一次突破自我的人。