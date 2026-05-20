阿仙奴苦等22年首奪英超冠軍　狂熱廠迷袁文傑忘我慶祝險仆倒街上

英超聯賽迎來震撼全港波迷的歷史性一刻！阿仙奴（Arsenal）日前宣布提早奪得英超聯賽冠軍，正式打破自2004年「不敗奪冠」神話後、長達22年的冠軍荒。身為演藝圈中公認超級「死忠廠迷」的藝人袁文傑，更是第一時間親飛英國，親身前往阿仙奴主場與來自世界各地的波迷徹夜狂歡。

藝人袁文傑是阿仙奴的忠實fans。（IG@yuen_man_kit）

阿仙奴提早英超奪冠圓22年夢

激動不已的袁文傑隨後在社交平台分享了現場直擊短片，並興奮留言：「苦等22年！愛隊阿仙奴終於奪英超冠軍！衝緊去酋長球場，太過興奮，差啲……」

袁文傑返酒店都忍唔住分享。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑親赴酋長球場狂呼險仆倒

從影片中可見，身穿阿仙奴經典紅白戰衣的袁文傑，沿途走向球場時難掩狂喜之情，一路上不斷舉手高呼口號。或許是因為現場氣氛太過震撼，加上他情緒陷入瘋狂狀態，一個不留神差點被路邊的石壆絆倒！幸好他身手了得、反應極快，及時平衡身體才沒有在鏡頭前「出醜仆倒」，虛驚一場後他繼續投入狂熱的慶祝人潮之中。

袁文傑激動到差點被路邊的石壆絆倒。（IG@yuen_man_kit）

袁文傑酒吧狂歡啤酒照頭淋

朝聖完酋長球場後，袁文傑的慶祝派對並未停歇。他隨後再上載了另一段與一眾阿仙奴波迷在當地酒吧內瘋狂慶祝的片段。畫面中現場氣氛熱烈到沸騰，波迷們高唱打氣歌，而袁文傑更是融入其中，完全放低藝人形象。他感性地寫道：「等待了22年，我最期待的場面，啤酒照頭淋，迫你聞臭汗味，叫到聲嘶力竭⋯⋯值得！」