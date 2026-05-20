唐禹哲520報喜訊！混血辣妻懷二胎曬超音波照　爆老公超貼心舉動

520（我愛你）這個充滿閃光的日子，藝人唐禹哲的辣妻蘇小軒（Becky），20日無預警在社群平台上放閃兼報喜，宣布自己已經懷上第二胎。



她感性寫下：

最近的幸福，是肚子裡的小心跳。

消息一出，立刻引來大批網友與演藝圈好友瘋狂刷一整排恭喜，直呼「太驚喜了！」

唐禹哲與混血辣妻蘇小軒公佈喜訊懷二胎。（IG@xiaoxuansu）

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蘇小軒同時也加碼分享了一段溫馨指數破表的短片。影片開頭，唐禹哲、蘇小軒與大兒子的手層層疊在一起，隨著雙手依序移開，最後揭曉了二寶清晰的超音波照片。

隨後畫面轉到全家人的甜蜜合照，大兒子開心地拿著超音波照片，唐禹哲又是對鏡頭大方比愛心、又是把兒子一把抱進懷裡，蘇小軒則在一旁對著鏡頭甜笑、眨眼，四口之家的互動畫面簡直甜到長螞蟻。

蘇小軒透露，大兒子平時就常常嚷嚷著想要一個弟弟或妹妹，沒想到這次真的願望成真，讓她忍不住打趣直呼：「可能就是被他的吸引力法則呼喚了噢！」除了分享懷孕喜悅，她更不忘大方放閃，公開感謝老公唐禹哲這段時間無微不至的照顧，天天開啟「寵妻魔人」模式，包辦每日的餵食與全身按摩，貼心舉動讓她幸福笑稱：

顧到只差連路都不用走了，哈哈！

這顆520大閃彈瞬間震撼網路，大批粉絲紛紛湧入留言區獻上祝福：

「哇哇哇！！終於公佈了！」

「好期待小情人的可愛妹妹或弟弟。」



有趣的是，還有不少「鷹眼網友」化身柯南，留言直呼早就發現端倪：「我就知道啊啊啊啊啊啊！母親節的時候就感覺外表有變了！！！」

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