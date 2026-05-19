五月天阿信被爆秘婚　傳周杰倫牽線買香港保險　受益人寫「妻子」

50歲的五月天主唱阿信是團內唯一未婚的團員，跟助理「表妹」的緋聞傳了數年，如今被爆雙方低調秘婚。



網友在threads爆料阿信隱婚，並出示阿信保險表單上寫著受益人為洪琬棋，即是助理「表妹」，關係欄位顯示妻子，對此，阿信所屬相信音樂有所回應。

五月天阿信（IG@ashin_ig）

更多五月天阿信照片：

+ 4

阿信唯一承認過的女友只有蛋蛋妹，雙方從大學時期開始交往，低調煲愛超過14年，不過2014年被爆「名草」易主，阿信反而跟助理「表妹（小奇）」過從甚密。

五月天阿信曾被拍和助理過夜，傳二人關係親密。（微博圖片）

兩人在夜市夾娃娃、逛百貨超市，全程都是阿信接送，但當時五月天所屬相信音樂否認戀情，只說助理跟在老闆身邊很正常。

隔年阿信被爆跟表妹同遊東京，在大街上親密搭肩，被民眾認出後快閃離去，不改低調個性。同年底周刊報導阿信跟表妹早已同居2年，且團員均已知情，又遭公司否認稱是謠言。

只是阿信跟表妹頻被目擊於公於私都黏踢踢，4年前為了接送表妹，寧願冒著被拖吊的風險，在路旁守候1小時，足見他對另一半的疼愛之情。

阿信跟表妹低調相知相惜多年，現被網友爆料2年前經由周杰倫介紹，在香港購買200萬美金（約1600萬港元）高額保單，受益人就是妻子洪琬棋（表妹），引發網友熱議。對於阿信是否低調秘婚？五月天所屬的相信音樂回應：

不實消息，謝謝關心。

【延伸閱讀】五月天怪獸晒一家四口合照宣布二胎得子 更喊話：有超多結他借你（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 3

延伸閱讀：

五月天石頭「腰椎滑脫」缺席演唱會 阿信心疼曝近況！

大巨蛋9月啟用 開唱誰是第一人？江蕙、五月天都回應了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】