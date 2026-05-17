日本「女體香檳塔」內幕大公開！當事女網紅Reina爆：僅賺1萬日圓

日前，日本東京六本木一場奢靡無度的「肉林派對」影片流出，震驚全網。知名財經KOL坂井秀人不僅在現場將昂貴香檳澆淋在堆疊成金字塔的全裸女性身上，更大言不慚地狂吼「這就是資本主義」，甚至還大玩以大把鈔票覆蓋女體的「女體盛」遊戲。影片曝光後，坂井一度嘴硬辯稱畫面是AI造假，直到5月5日才頂不住輿論壓力拍片低頭認錯。如今他落得眾叛親離的下場，不僅慘遭妻子掃地出門，更淪落到只能四處向網友借錢棲身旅館。



冰冷且反胃的「資本主義」 參與者不知遭偷拍

作為這場荒謬鬧劇中被安排在「金字塔頂端」的參與者，女網紅「丸之內OL Reina」近日接受專訪，並徹底撇清與坂井秀人的關係，進一步揭開了當晚的種種不堪。她透露，自己是透過通訊軟體受邀前往酒局，參與疊羅漢的女孩們多半是接陪酒工作的同行，私底下互不相識。在幾杯黃湯下肚與現場氣氛的起鬨下，眾人便褪去衣衫疊成塔狀。

坂井秀人參加9男6女派對嗨玩「女體香檳塔」，曾聲稱是AI假影片，5月5日他出面為此道歉。（X@hideto_sa）

Reina坦言，當冰涼刺骨的香檳伴隨氣泡滑落肌膚時，她內心只覺得無比惡心，完全無法理解周遭看客的笑點何在。由於當時背對著群眾，她根本不知道現場有人在錄影，只能滿腹狐疑地暗忖「難道這就是所謂的資本主義？」至於為何願意委屈配合？Reina解釋一切皆非強迫，因為主辦方是知名財經KOL坂井秀人，當時的她單純以為賣對方一個面子，或許能藉機建立商界人脈、甚至為將來拉攏投資贊助。

Reina坦言當晚參與疊羅漢時，自己感覺很噁心。（IG@reinapanty2）

Reina表示當時參加排隊是為了賣坂井秀人的面子。（IG@reinapanty2）

迎來業績逆襲暴漲4倍 單親媽媽的自白

這份犧牲色相換來的「人脈」，最終只讓Reina領到區區1萬日圓（約合港幣500元）的微薄車馬費，她苦笑自嘲或許是自己太不懂得衡量自身價值，並感嘆這類荒唐行徑確實該適可而止了。更諷刺的是，在成人相關產業界打滾十年的Reina，卻因這波負面的「炎上事件」意外收穫巨大流量，帶動個人周邊商品的業績狂飆三到四倍，讓她直呼有失必有得。

Reina感嘆自己當時只領到了區區1萬日圓（約合港幣500元）的車馬費。（IG@reinapanty2）

Reina因這波負面事件意外收穫巨大流量，業績狂飆三到四倍。（IG@reinapanty2）

不過，身為人母的她，此舉自然引發了社會的猛烈砲轟。面對排山倒海的道德指責，Reina坦然表示，自己的人生本就跌跌撞撞、稱不上光彩，關於孩子們的觀感與影響，她會一肩扛起親自去面對與處理。對於這場風波給外界帶來的困擾與擔憂她表示理解，但強調自己仍會帶著正向的心態去迎接未來的挑戰。