鍾欣潼素顏吹頭片瘋傳被讚美到封神 無辜捲入蔡卓妍婚變風波

蔡卓妍（阿Sa）新婚未滿月竟無端遭內地網絡瘋傳「被離婚」，謠言更直指她刪除婚訊、搬離愛巢，並質疑好姊妹鍾欣潼（阿嬌）未出席婚禮導致姐妹情裂。經理人霍汶希與阿Sa更親自大方闢謠。雖然無辜受牽連，但阿嬌近日憑藉一段素顏吹頭髮的短片翻紅驚艷全網，以「美到封神」的絕佳狀態與阿Sa的甜蜜反擊一同成為網絡美談。

阿Sa新婚未滿月竟無端遭內地網絡瘋傳「被離婚」。（IG@choisaaaa）

內地網瘋傳「被離婚」謠言 阿Sa緊急闢謠

內地網絡日前突然驚傳多則震撼消息，矛頭直指新婚不久的阿Sa。傳聞繪聲繪影地指出，阿Sa在與老公林俊賢結婚不足一個月內便感情生變，不僅在社交平台上全數刪除了先前的婚訊發文、秘密搬離兩人住所，甚至更聲稱她因大受打擊而「情緒崩潰」，私下向友人親口表示：「已分開一段日子，好聚好散。」

這段荒謬的傳聞更將阿Sa的同期好姊妹阿嬌無辜牽扯其中，指稱阿嬌根本沒有出席阿Sa的婚禮，進而質疑兩人長達25年的「神仙姐妹情」早已破裂。種種不實指控在網上迅速發酵，引發網民熱烈討論。

Twins近日出席農夫演唱會。（IG@choisaaaa）

阿sa結婚貼文完好無缺坐實憑空捏造

然而，這則鬧得沸沸揚揚的婚變傳聞很快便被事實戳破。翻查阿Sa的官方社交平台，她上月親自發布的結婚喜訊以及多張甜蜜爆燈的婚紗照依然完好無缺地保留在版面上，根本沒有所謂的「刪除婚訊」，直接證實了這場風波完全是「被離婚」的無稽之談。

面對無端捲入的捏造傳聞，阿Sa透過經理人Mani（霍汶希）回覆《香港01》，大方澄清傳聞，並親自粉碎謠言：「全部都係假啊，阿嬌有去婚禮，阿Sa仲補充一句，我哋仲度緊蜜月！」

貼文完好無損。（IG@choisaaaa）

阿嬌素顏吹頭片瘋傳網民大讚「美到封神」

雖然無辜被謠言牽連，但好姊妹阿嬌近期的狀態可謂是大勇。自從在內地人氣節目《乘風破浪3》中憑藉亮眼表現重回大眾視野後，她成功回復到窈窕身形，跨越歲月的容貌更重登巔峰，持續成為內地網民熱議的焦點。

阿嬌的靚樣持續成為網民熱議的焦點。（節目截圖）

近日網上更瘋傳一段她以前在錄製節目後回到宿舍梳洗的片段。只見片中的阿嬌身穿休閒睡衣坐在化妝枱前吹頭髮，即使在完全素顏的狀態下，她的皮膚依然白嫩透亮、毫無瑕疵，下頷線更是緊緻分明。她一邊吹髮一邊用手輕撥秀髮的隨意動作，再度被大批網民盛讚「真係肥過瘦過但無醜過」，紛紛讚嘆她保養得宜，直呼：「然後你同我講佢係45歲？！」

阿嬌完全素顏狀態驚艷全網。（節目截圖）