美食新聞報道丨黃嘉雯食米芝蓮生煎包　林映暉歎荃灣天花板級泰菜

TVB飲食節目《美食新聞報道》於周一、二、四、五晚8點TVB Plus（82台）播映。4月30日晚一集中，蔡景行將帶黃嘉雯歎米芝蓮爆汁生煎包！林映暉（暉哥）跟荃灣地膽 Ryan會品嘗尋隱世泰國菜。



行仔帶Carmaney到尖沙嘴幫襯一間米芝蓮生煎包店。（官方提供圖片）

美食新聞報道丨尖沙嘴生煎包連續兩年榮獲米芝蓮

30日晚一集蔡景行（行仔）帶黃嘉雯（Carmaney）來到尖沙嘴幫襯一間上海生煎包店，此店巴閉處是連續兩年榮獲米芝蓮推薦，最高紀錄一日賣出5,000個生煎包。該店出品部總監蔣師傅表示每個生煎包都足18摺，務求做到超脆外皮及爆汁肉餡。

這間上海生煎包店最高紀錄一日賣出5,000個生煎包，店內每個包都保證足18摺。（官方提供圖片）

行仔、Carmaney吃齊三款招牌生煎包。（官方提供圖片）

店內生煎包提供多款口味，除招牌的原味外，還有黑松露、麻辣、鮮蝦及黃金蟹粉等多種選擇。二人共點了一式三款，Carmaney即場講解食生煎包的秘訣，她說︰「先咬穿一個窿，等裏面啲湯汁變涼，成個咬好易焫親。」當Carmaney正式食包時，由於爆汁程度超乎想像，令她吃起來有點捩𠾍，卻不忘大讚說︰「呢個包皮薄餡多。個底煎到好脆，面又夠薄，係我食過最好味嘅生煎包。」

Carmaney原意示範生煎包的吃法，食到爆汁。（官方提供圖片）

美食新聞報道丨荃灣天花板級泰菜食

另一邊廂，林映暉（暉哥）跟荃灣地膽 Ryan搵食，他作為老字號粉麵店的第三代傳人，對食自然有一定要求。Ryan話今次推介的泰國餐廳出品，水準比起九龍城的泰菜館絕不輸蝕。Ryan為暉哥點了泰式咖喱軟殼蟹配烤餅，暉哥試食後猛讚食材新鮮，咖喱汁更加不得了，她說︰「個汁濃稠適中、椰香撲鼻，配薄餅食更係一流，軟殼蟹又好鬆脆。」

暉哥跟地膽Ryan到荃灣搵食。（官方提供圖片）

暉哥試第一道咖喱軟殼蟹已非常興奮。（官方提供圖片）

接下來的泰式燒豬頸肉飯吃落爽口，肉質紮實有油香，Ryan稱兩者相加就是「荃灣地膽套餐」，他笑著解釋︰「通常食豬頸肉，會食唔晒跟嘅飯，食軟殼蟹會淨係食晒薄餅，食唔晒個咖喱汁。呢個自製套餐就可以用咖喱汁撈白飯食，一啲都唔會嘥。」二人吃完這個完美配搭，追加一份椰子雪糕，令整頓飯局更加完美。

泰式咖喱軟殼蟹配烤餅（官方提供圖片）

泰式燒豬頸肉飯（官方提供圖片）

雞肉串燒（官方提供圖片）